Niewiarygodne, co zrobił MKOl. W Rosji świętują. Od razu zareagowali

20 - łącznie tylu sportowców z Rosji (13) oraz Białorusi (7) zostało uprawnionych do występów na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, Jako Indywidualni Sportowcy Neutralni (AIN), musieli oni spełnić szereg warunków postawionych przez MKOl. Za to sama instytucja zaliczyła ogromną wpadkę.

MKOl pokpił sprawę. Rosjanie triumfują, ich gwiazda na świeczniku

Chodzi o jeden z filmów zapowiadających nadchodzące wydarzenie. "MKOl promuje igrzyska olimpijskie za pośrednictwem Bolszunowa. Bez Rosjan nie są w stanie nic zrobić! Trzykrotny mistrz olimpijski z Rosji pojawił się w filmie promującym igrzyska" - triumfalnie ogłosił rosyjski portal sportbox.ru. Informację tę podało wiele innych tamtejszych serwisów.

Aleksandr Bolszunow na igrzyskach w Pjongczangu oraz w Pekinie łącznie zdobył dziewięć medali. Na start we Włoszech nie dostał zgody, a jego odwołanie zostało odrzucone przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS). Jednak niespodziewanie znalazł się w jednym z materiałów promujących imprezę. Na filmie wyświetlonym podczas 145. sesji MKOl-u widać urywek z Rosjaninem ze sprintu z Pjongczangu, a konkretnie efektowny finisz, gdzie na centymetry przegrał on srebro z Włochem Federico Pellegrino.

W klipie pokazani zostali także inni reprezentaci Rosji. "Pojawiły się również biathlonistka Irina Kazakiewicz i narciarka Anastazja Smirnowa, jak również Siemion Elistratow i Konstantin Iwliew, łyżwiarze szybcy, specjalizujący się w short tracku" - dodano.

Rosjanie odlatują ws. igrzysk olimpijskich. "Najlepsze w historii"

Oczywiście Rosjanie musieli dodać jeszcze mocny akcent propagandowy. "Organizatorzy zamieścili także materiał filmowy z igrzysk olimpijskich w Soczi, które wielu uważa za najlepsze w historii" - czytamy. Cały tekst jest utrzymany w konwencji, jakoby brak rosyjskich sportowców na igrzyskach był wielką stratą, a ich pojedyncze występy w materiałach promocyjnych miały być pewną formą rekompensaty. Jednak wykluczenie Rosjan jest spowodowane inwazją na Ukrainę i ma żadnego powodu, aby za nimi tęsknić. Zwłaszcza jeśli nie przeszli weryfikacji MKOl-u, który żądą m.in. niewspierania inwazji czy braku powiązań z armią czy służbami.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają do 22 lutego.