Biją na alarm ws. Świątek. Jej pozycja może być zagrożona

Portal tennisuptodate.com zwraca uwagę, że Iga Świątek znajduje się obecnie w nietypowym położeniu. Po raz pierwszy od wielu sezonów nie należy do grona głównych faworytek, a ósme miejsce w światowym rankingu oznacza, że już na wczesnym etapie turnieju może trafić na najwyżej rozstawione rywalki.

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Świątek walczy o pozostanie w czołowej dziesiątce rankingu WTA

"Ostatni rok był prawdopodobnie najbardziej nierównym okresem w karierze Świątek od czasu zdobycia pierwszego wielkoszlemowego tytułu na Roland Garros w 2020 roku, a jej obecna pozycja (8. miejsce) na świecie odzwierciedla, jak bardzo straciła dystans do niektórych ze swoich największych rywalek" - czytamy.

Autorzy przypominają również, że 25-latka ma na koncie sześć tytułów wielkoszlemowych, jedenaście triumfów w turniejach WTA 1000 oraz 125 tygodni spędzonych na pierwszym miejscu zestawienia WTA.

Obecny sezon wygląda jednak zupełnie inaczej niż poprzednie. Świątek wciąż czeka na swoje pierwsze turniejowe zwycięstwo w 2026 roku. Co więcej, tylko raz udało jej się awansować do półfinału imprezy rangi WTA. Miało to miejsce w Rzymie, gdzie zakończyła rywalizację na najlepszej czwórce.

Najbliższe tygodnie mogą mieć ogromny wpływ na jej pozycję w światowym rankingu. Po zakończeniu rywalizacji w Toronto Polkę czeka turniej w Cincinnati, gdzie będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. Oznacza to konieczność obrony aż 1000 punktów rankingowych. Każde potknięcie może okazać się bardzo kosztowne i sprawić, że Świątek wypadnie z czołowej dziesiątki rankingu WTA.

Na tym jednak presja się nie kończy. Kolejnym przystankiem będzie US Open. W ubiegłym sezonie Polka dotarła tam do ćwierćfinału, więc również w Nowym Jorku będzie miała do obrony cenne punkty. Jeśli nie zdoła poprawić swoich tegorocznych wyników, jej sytuacja rankingowa może jeszcze bardziej się skomplikować.

Portal tennisuptodate.com przypomina jednocześnie, że to właśnie w Nowym Jorku Świątek święciła jeden z największych sukcesów w karierze. W 2022 roku triumfowała w US Open, mając najlepszy sezon w swojej dotychczasowej karierze. Dziś jednak okoliczności są zupełnie inne, a druga część roku może okazać się jedną z najważniejszych w ostatnich latach dla byłej liderki światowego rankingu.

Na razie Polka skupia się na występach w Toronto. We wtorek udanie zainaugurowała turniej, pokonując Sarę Beljek 6:0, 6:3. Teraz przed nią pojedynek z Viktoriją Golubic.

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