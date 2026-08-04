Wydawało się, że mecz Igi Świątek z Sarą Bejlek rozstrzygnie się błyskawicznie. Pierwszy set nie trwał nawet pół godziny - Polka wygrała go aż 6:0. W drugim secie byliśmy świadkami większych emocji, zwłaszcza w bardzo długim szóstym gemie. To właśnie on był decydujący dla losów spotkania. Swiątek go wygrała i choć kolejnego gema przegrała, to w końcówce meczu nie dała już większych szans reprezentantce Czech.

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Świątek poznała rywalkę w kolejnej rundzie

W tym samym czasie toczył się mecz Donny Vekić z Viktoriją Golubic. Dla Igi Świątek było to o tyle ważne spotkanie, że w kolejnej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią tego starcia. W pierwszym secie był to bardzo wyrównany pojedynek, w którym żadna zawodniczka długo nie mogła zyskać przewagi. Dopiero w samej końcówce świetną serię zanotowała Vekić, która najpierw przełamała rywalkę, a następnie wyszła na prowadzenie 6:5. W decydującym gemie Chorwatka potrzebowała czterech piłek setowych, ale w końcu udało jej się przełamać Golubic drugi raz z rzędu.

Drugi set należał do Golubic. Reprezentantka Szwajcarii od razu przełamała swoją przeciwniczkę i wygrywała gem za gemem - z wyjątkiem trzeciego. Gdy prowadziła 5:1, to było jasne, że w tym secie musiałaby wydarzyć się katastrofa, żeby nie zatriumfowała. Do tej nie doszło i drugi set skończył się jej wygraną 6:2.

W trzecim secie początkowo byliśmy świadkami dużo bardziej wyrównanego starcia. Przełomowy moment nastąpił w piątym gemie, gdy Golubic przełamała Vekić i wyszła na prowadzenie 3:2.

Potem sytuacja rozwinęła się bardzo szybko. Szwajcarka wygrała kolejne dwa gemy i wydawało się, że jej zwycięstwo jest tylko formalnością. Tak się stało. Golubic wprawdzie dość niespodziewanie przegrała kolejnego gema, mimo że miała już piłkę meczową, ale ostatecznie zwyciężyła w trzecim secie 6:3.

Viktorija Golubic to zawodniczka, z którą Iga Świątek do tej pory mierzyła się trzykrotnie. Dwa razy górą była Polka, raz Szwajcarka. Ich ostatni mecz odbył się dość dawno temu - w 2022 roku. Wtedy lepsza była Iga Świątek, która wygrała aż 6:2, 6:0.

Już teraz zachęcamy do śledzenia meczu Iga Świątek - Viktorija Golubic na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.