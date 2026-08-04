Reprezentacja Polski po raz drugi z rzędu, a po raz trzeci ogółem zwyciężyła w Lidze Narodów siatkarzy. Wszystko rozstrzygnęło się w pełnym dramaturgii finale. Do wyłonienia zwycięzcy w niedzielnym spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi potrzebny był tie-break, a w nim więcej zimnej krwi zachowali Biało-Czerwoni.

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Triumf ten był tym bardziej cenny, że w bieżącym sezonie reprezentacyjnym nie bierze udziału kapitan kadry. - Powiedział mi, że nie czuje się dobrze. Nie gra tak, jakby chciał - w taki sposób nieobecność Bartosza Kurka tłumaczył selekcjoner Nikola Grbić. To pierwszy raz od niemal dwóch dekad, gdy w kadrze zabrakło doświadczonego atakującego.

Tomasz Fornal o wymarzonym końcu kariery Bartosza Kurka

Serb zapowiedział, że jeżeli tylko Kurek będzie w dobrej formie fizycznej i sportowej, to drzwi do kadry pozostaną otwarte. Jasne jest więc, że wielu chciałoby zobaczyć ukoronowanie kariery 37-latka podczas igrzysk w Los Angeles. W tym gronie jest też Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski w piłce nożnej w swoim podkaście "W stylu Krychowiaka" gościł Tomasza Fornala.

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Przyjmujący szybko odparł, że "fajnie by było" w takich okolicznościach zdobyć za dwa lata złoty medal olimpijski. - Się trochę rozmarzyłem. Bardzo bym tego nam życzył. Mam nadzieję, że się to wydarzy. To brzmi naprawdę pięknie i sądzę, że to jest realne. Byłoby to takie wymarzone zakończenie kariery i uważam, że Bartek Kurek zasłużył na takie zakończenie kariery. Ze złotym medalem olimpijskim, jako MVP igrzysk zejść ze sceny i powiedzieć "Dobra, elo!" - stwierdził Fornal.

"Bartosz Kurek na to zasługuje"

- Powiedział mi, że nie potrzebuje zakończenia z wielką pompą - zdradził Krychowiak. - Ale nie chodzi o to. Bartosz Kurek to ikona reprezentacji, bo nie oszukujmy się, to jest legenda. Taka postać, taka osoba jak on na to zasługuje. Nieważne, czy to będzie z pompą czy nie. To jest Bartosz Kurek i zasługuje na to, żeby zakończyć karierę, otrzymać medal igrzysk. To jest wspaniały człowiek i należy mu się to. Jeżeli jest jakiś Bóg sportu, to mu da to - podsumował Tomasz Fornal.

Do igrzysk olimpijskich w Los Angeles pozostało jeszcze dużo czasu. Teraz oczy siatkarskich kibiców będą przede wszystkim skierowane na tegoroczne mistrzostwa Europy. Podobnie jak w Lidze Narodów, tu Polacy również bronić będą tytułu. Impreza organizowana przez Rumunię, Włochy, Bułgarię i Finlandię odbędzie się w dniach 9-27 września.