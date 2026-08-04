Powrót na stronę główną

Czy siatkarze z Ukrainy zagrają z Rosją? Padła odpowiedź

- Myślałem, że w FIVB trochę ochłonie i będzie czekać na to, jak zakończy się cała sytuacja, oraz że nie dopuści Rosjan do rozgrywek w przyszłym roku - m.in. powiedział Mychajło Melnyk, prezes Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej. Zdradził też, co będzie w przypadku, jeśli Ukraina musiałaby zagrać z Rosją.
Mistrzostwa świata w siatkówce. Brazylia - Rosja
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Na początku lipca tego roku Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przychyliła się do rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i przywróciła Rosję do rywalizacji na arenie międzynarodowej. W efekcie Rosjanie będą mogli wrócić do przyszłorocznej Ligi Narodów, bo już zapowiedzieli, że dobrowolnie nie przyjadą na mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane w Polsce. 

Zobacz wideo Mateusz Bieniek po finale Ligi Mistrzów w Turynie: Byli lepszą drużyną

Teraz powrót Rosji na międzynarodową arenę skomentował Mychajło Melnyk, prezes Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej. To właśnie Ukraina od 2022 roku jest atakowana zbrojnie przez Rosję. 

- Szczerze mówiąc, myślałem, że w FIVB trochę ochłonie i będzie czekać na to, jak zakończy się cała sytuacja, oraz że nie dopuści Rosjan do rozgrywek w przyszłym roku. Ale oni nikogo o zdanie nie pytają, a nas tym bardziej nikt nie pytał. Nie było żadnego głosowania, na żadnym kongresie. Decyzję podejmuje ich rada - przyznał Melnyk. 

Co będzie, jeśli w Lidze Narodów Ukraina musiałaby zagrać z Rosją?

- Nie wiem, czy będziemy z nimi grać, jeśli na siebie trafimy. Myślę, że będą nas rozdzielać od Rosji, to oczywiste. Ale to wszystko jest nieładne i niedopuszczalne - dodał Melnyk. 

Rosja już dwa razy w swojej historii wygrała rozgrywki Ligi Narodów. W 2018 roku Rosjanie w finale pokonali Francję 3:0, a rok później obronili trofeum, w decydującym meczu wygrywając 3:1 ze Stanami Zjednoczonymi. 

Zobacz także: Rosjanie komentują decyzję ws. przyjazdu na MŚ w Polsce

To jednak reprezentacja Polski jest najlepszą drużyną w historii Ligi Narodów. Biało-Czerwoni triumfowali w niej już trzy razy (po dwa razy najlepsi byli Rosjanie i Francuzi, a raz Brazylijczycy). 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla fanów polskiego sportu. Ile wiesz o najsłynniejszych sportowcach? Komplet poza zasięgiem
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji