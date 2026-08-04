Na początku lipca tego roku Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przychyliła się do rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i przywróciła Rosję do rywalizacji na arenie międzynarodowej. W efekcie Rosjanie będą mogli wrócić do przyszłorocznej Ligi Narodów, bo już zapowiedzieli, że dobrowolnie nie przyjadą na mistrzostwa świata, które zostaną rozegrane w Polsce.

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Teraz powrót Rosji na międzynarodową arenę skomentował Mychajło Melnyk, prezes Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej. To właśnie Ukraina od 2022 roku jest atakowana zbrojnie przez Rosję.

- Szczerze mówiąc, myślałem, że w FIVB trochę ochłonie i będzie czekać na to, jak zakończy się cała sytuacja, oraz że nie dopuści Rosjan do rozgrywek w przyszłym roku. Ale oni nikogo o zdanie nie pytają, a nas tym bardziej nikt nie pytał. Nie było żadnego głosowania, na żadnym kongresie. Decyzję podejmuje ich rada - przyznał Melnyk.

Co będzie, jeśli w Lidze Narodów Ukraina musiałaby zagrać z Rosją?

- Nie wiem, czy będziemy z nimi grać, jeśli na siebie trafimy. Myślę, że będą nas rozdzielać od Rosji, to oczywiste. Ale to wszystko jest nieładne i niedopuszczalne - dodał Melnyk.

Rosja już dwa razy w swojej historii wygrała rozgrywki Ligi Narodów. W 2018 roku Rosjanie w finale pokonali Francję 3:0, a rok później obronili trofeum, w decydującym meczu wygrywając 3:1 ze Stanami Zjednoczonymi.

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To jednak reprezentacja Polski jest najlepszą drużyną w historii Ligi Narodów. Biało-Czerwoni triumfowali w niej już trzy razy (po dwa razy najlepsi byli Rosjanie i Francuzi, a raz Brazylijczycy).