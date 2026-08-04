Równo miesiąc temu Iga Świątek (8. WTA) rozegrała swój ostatni mecz, gdy przegrała w trzeciej rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Ealą 6:7, 2:6. We wtorek Polka wróciła do rywalizacji, mierząc się w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto z Czeszką Sarą Bejlek (38. WTA).

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Pierwszy set ułożył się kapitalnie dla naszej tenisistki. Rozbiła rywalkę 6:0 w 28 minut. Czeszka nie grała wcale aż tak źle, ale to Polka prezentowała się znakomicie. Dobrze funkcjonował jej forhend, na koniec pierwszego gema popisała się returnem w wolne pole i od razu przełamała rywalkę.

Popis Igi Świątek

Bejlek nie chciała dać się zdominować. Próbowała atakować, ale nie wytrzymywała wymian ze Świątek. Czeszka psuła, albo to końcu faworytka zagrała mocniej, precyzyjniej i zdobywała punkt. W efekcie zrobiło się już 4:0 dla Igi. - Wszystko się zgadza na razie w grze Polki. Taki wyważony tenis, głębokość zagrań, rotacja, piłka wysoko odbija się po kontakcie z nawierzchnią - analizował komentator Canal+ Sport Dawid Celt.

Iga Świątek powiększała przewagę, grając agresywnie, ale w odpowiednich proporcjach. Nie starała się uderzać zbyt mocno, dzięki czemu popełniała mało błędów. Pomagał jej także serwis, zwłaszcza ten na zewnątrz. Czeszka nie radziła sobie przy returnach. Chciała atakować podanie rywalki, ale bezskutecznie.

Czwarty i piąty gem okazały się bardziej zacięte, Bejlek kilka razy zaskoczyła Świątek, np. przy siatce, ale była liderka rankingu wygrywała i tak na przewagi. Za moment Celt znów chwalił Igę słowami: - Rewelacyjny bekhend przeciw nogom! Ależ wcześniej zawinęła forhendem przy returnie!.

Polscy kibice, którzy tłumnie zjawili się na trybunach, mogli cieszyć się z przebiegu pierwszej partii.

Świątek w 3. rundzie!

Można było się obawiać, jak ułoży się drugi set, bo w tym roku Iga Świątek wielokrotnie po dominacji w pierwszej odsłonie meczu obniżała poziom. Tak było chociażby w Rzymie z Caty McNally (6:1, 6:7, 6:3), czy w Australian Open z Anną Kalińską (6:1, 1:6, 6:1). Z Sarę Bejlek w drugiej części gry grała początkowo dalej bardzo pewnie, znów szybko przełamała przeciwniczkę. 20-letnia Czeszka zaczęła się irytować, bo niewiele mogła zrobić na korcie. Faworytka była wszędzie, imponowała szybkością poruszania się. Przez ostatnie tygodnie Świątek intensywnie pracowała nad sferą fizyczną m.in. na obiektach w Raszynie. Wykorzystała w ten sposób przerwę w startach.

Bejlek nie poddawała się, ale po jednej czy drugiej dobrej akcji spotykała się z kapitalną odpowiedzią Polki. 38. rakieta świata podejmowała też złe decyzje - chociażby w trzecim gemie, gdy zagrała skrót, chociaż rywalka stała blisko siatki i łatwo odgadła kierunek. Po chwili kolejne przełamanie trafiło na konto naszej tenisistki.

Świątek prowadziła już 6:0, 3:0. Wydawało się, że nic jej nie grozi, ale wtedy nastąpił zwrot. Czeszka cały czas prezentowała się bardzo ambitnie, z wiarą, że może odrobić straty. I doczekała się - wygrała dwa gemy z rzędu, podniosła swój poziom, mogła liczyć na większą liczbę błędów ze strony Polki.

Zrobiło się tylko 3:2 dla Igi, a czwarty gem drugiej partii był niesamowicie zacięty. Bejlek miała w nim aż dziewięć (!) szans na przełamanie, doszło do 13 (!) równowag, panie rozegrały aż 32 (!) piłki. Ostatecznie po kilkunastu minutach Iga Świątek utrzymała swoje podanie i odskoczyła na 4:2. - Ważne, że Iga przetrwała ten słabszy moment - przyznał Dawid Celt.

Jej gra falowała, brakowało płynności, ale okazała się skuteczniejsza. To był kluczowy moment spotkania. Bejlek nie zdołała dogonić Świątek, a po chwili przegrała mecz 0:6, 3:6. Drugi set trwał aż 66 minut.

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To nie był pierwszy pojedynek pomiędzy Igą Świątek a Sarą Bejlek. Polka i Czeszka miały okazję rywalizować pod koniec maja w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Iga Świątek wygrała wówczas zdecydowanie - 6:2, 6:3. W Toronto przewaga faworytki do pewnego momentu była jeszcze wyższa. W drugiej partii sytuacja skomplikowała się, ale najważniejsze, że to nasza tenisistka pozostaje w turnieju Canadian Open.

Po tym zwycięstwie Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy imprezy rangi 1000 w Kanadzie. Jej kolejną rywalką będzie lepsza z pary: Chorwatka Donna Vekić (35. WTA) i Szwajcarka Wiktoria Golubic (51.)

W poniedziałek do drugiej rundy zawodów w Toronto awansowały Magda Linette oraz Magdalena Fręch. We wtorek od tej fazy turnieju zaczyna swój występ Maja Chwalińska. Przeciwniczką finalistki tegorocznego Roland Garros będzie Talia Gibson z Australii. Relacje z Kanady w Sport.pl, transmisje w Canal+ Sport.