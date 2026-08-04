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Oto ranking WTA po meczu Świątek w Toronto

Iga Świątek sprostała roli faworytki w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka pokonała Sarę Beljek 6:0, 6:3. Wiemy już, jak prezentuje się ranking WTA live po tym spotkaniu.
Iga Świątek
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

W Kanadzie turnieje rangi ATP i WTA 1000 są rozgrywane naprzemiennie w Montrealu i w Toronto. W tym roku wszyscy zjechali do drugiego z wymienionych miast. Dotychczas w tej imprezie Iga Świątek najdalej dotarła do półfinału. Miało to miejsce w 2023 roku. W ubiegłym sezonie natomiast została zatrzymana w czwartej rundzie. 

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Pewne zwycięstwo Świątek nad Beljek

Tegoroczną edycję zmagań w Kanadzie rozpoczęła od drugiej rundy i pojedynku z Sarą Beljek. Wcześniej w tym sezonie Polka już rywalizowała z Czeszką - podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa zwyciężyła 6:2, 6:3. Tym razem nasza tenisistka triumfowała 6:0, 6:3.

Pewne zwycięstwo nad Beljek powinno cieszyć. Rywalka Świątek podczas wtorkowego spotkania była nieregularna, popełniała sporo błędów. Polka natomiast przez dłuższy czas grała z dużą pewnością siebie, lecz w drugim secie przyszedł moment kryzysowy po prowadzeniu 3:0.

Fascynujący był szósty gem tej partii, gdzie Czeszka miała aż... dziewięć break-pointów. Ostatecznie Świątek się wybroniła i nie dała się przełamać.

Tak wygląda sytuacja Świątek rankingu WTA "na żywo"

Turniej w Toronto można uznać za pierwszy etap przygotowawczy dla Świątek przed występami na US Open. Zobaczymy, czy Polka po zmaganiach w Kanadzie będzie w stanie poprawić swoją pozycję w rankingu WTA. Przypomnijmy bowiem, że po Wimbledonie, gdzie dotarła do trzeciej rundy, spadła z trzeciej lokaty na ósmą. Można by rzec, iż rzadki to widok, gdy nie ma Świątek na podium rankingu. 

Po zwycięstwie nad Beljek w rankingu WTA "na żywo" Świątek oczywiście pozostaje na ósmym miejscu. Obecnie przy nazwisku Polki widnieje dorobek 4484 punktów. 

  • Ranking WTA "na żywo" w grze pojedynczej po meczu Świątek - Beljek:
  • 1. Aryna Sabalenka 8550 pkt
  • 2. Jelena Rybakina - 7731 pkt
  • 3. Jessica Pegula - 6570 pkt
  • 4. Coco Gauff - 5539 pkt
  • 5. Mirra Andriejewa - 5269 pkt
  • 6. Karolina Muchova - 5118 pkt
  • 7. Linda Noskova - 5016 pkt
  • 8. Iga Świątek - 4484 pkt
  • 9. Elina Switolina - 4254 pkt
  • 10. Amanda Anisimova - 4243 pkt
  • --------------------
  • 22. Maja Chwalińska - 1984 pkt
  • 41. Magdalena Fręch - 1185 pkt
  • 63. Magda Linette - 1026 pkt

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