Oto ranking WTA po meczu Świątek w Toronto

W Kanadzie turnieje rangi ATP i WTA 1000 są rozgrywane naprzemiennie w Montrealu i w Toronto. W tym roku wszyscy zjechali do drugiego z wymienionych miast. Dotychczas w tej imprezie Iga Świątek najdalej dotarła do półfinału. Miało to miejsce w 2023 roku. W ubiegłym sezonie natomiast została zatrzymana w czwartej rundzie.

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Pewne zwycięstwo Świątek nad Beljek

Tegoroczną edycję zmagań w Kanadzie rozpoczęła od drugiej rundy i pojedynku z Sarą Beljek. Wcześniej w tym sezonie Polka już rywalizowała z Czeszką - podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa zwyciężyła 6:2, 6:3. Tym razem nasza tenisistka triumfowała 6:0, 6:3.

Pewne zwycięstwo nad Beljek powinno cieszyć. Rywalka Świątek podczas wtorkowego spotkania była nieregularna, popełniała sporo błędów. Polka natomiast przez dłuższy czas grała z dużą pewnością siebie, lecz w drugim secie przyszedł moment kryzysowy po prowadzeniu 3:0.

Fascynujący był szósty gem tej partii, gdzie Czeszka miała aż... dziewięć break-pointów. Ostatecznie Świątek się wybroniła i nie dała się przełamać.

Tak wygląda sytuacja Świątek rankingu WTA "na żywo"

Turniej w Toronto można uznać za pierwszy etap przygotowawczy dla Świątek przed występami na US Open. Zobaczymy, czy Polka po zmaganiach w Kanadzie będzie w stanie poprawić swoją pozycję w rankingu WTA. Przypomnijmy bowiem, że po Wimbledonie, gdzie dotarła do trzeciej rundy, spadła z trzeciej lokaty na ósmą. Można by rzec, iż rzadki to widok, gdy nie ma Świątek na podium rankingu.

Po zwycięstwie nad Beljek w rankingu WTA "na żywo" Świątek oczywiście pozostaje na ósmym miejscu. Obecnie przy nazwisku Polki widnieje dorobek 4484 punktów.