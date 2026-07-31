Maja Chwalińska (21. WTA) po finale Roland Garros zagrała tylko jeden, pechowy mecz w pierwszej rundzie Wimbledonu. Od tamtej pory szlifowała formę na wielki powrót, który ma nastąpić podczas północnoamerykańskich turniejów na kortach twardych.

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Maja Chwalińska wraca do gry. Lech Sidor ma obawy ws. Polki. "Potężny znak zapytania"

Na kortach w Toronto, Cincinnati czy Nowym Jorku 24-latka od razu będzie musiała wejść na bardzo wysoki poziom. Czy ją na to stać? Swoimi wątpliwościami w tej kwestii podzielił się ekspert i komentator tenisowy Lech Sidor w rozmowie z serwisami Polska Press.

- W przypadku Mai znak zapytania jest potężny, w ogóle nie wiemy, co się wydarzy. Jej dotychczasowa kariera naznaczona była kontuzjami, nie mówię już o różnych problemach mentalnych. Nigdy nie mogła zagrać nawet dwóch bardzo dobrych turniejów z rzędu na poziomie WTA 125, czy ITF. Rzadko kiedy grała, często była kontuzjowana - powiedział.

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Zdaniem Sidora Chwalińska na pewno nie będzie mogła liczyć na taryfę ulgową od przeciwniczek, które według niego będą chciały pokazać zdecydowaną wyższość nad Polką, która bardzo nieoczekiwanie znalazła się w czołówce, a na Roland Garros sprawiła przykrość kilku gwiazdom.

- Tego się obawiam. Myślę, że one już na Maję czekają, żeby pokazać jej miejsce w szeregu, gdy będą się z nią mierzyły. Mają już naostrzone kosy. Dojście Chwalińskiej tak wysoko w rankingu, dla tych większych gwiazd światowego tenisa, które chcą odgrywać pierwsze skrzypce, to jest potwarz. Czekają już na rewanż i nie będę jej lekceważyć, tak jak to miało miejsce w Paryżu. Każda, która trafi na Chwalińską będzie chciała rzucić się jej do gardła na zasadzie bij mistrza - podkreślił ekspert.

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Jakby tego było mało, polskiej tenisistce nie sprzyja nawierzchnia w Ameryce Północnej. Największy sukces w karierze odniosła na mączce, a niebawem rywalizacja będzie toczyć się na kortach twardych, gdzie zwykle lepiej radzą sobie lepiej zbudowane, mocniej uderzające piłkę tenisistki.

- Na nawierzchni ziemnej, czy na trawie, czasami można coś kolokwialnie mówiąc zaczarować. Tam nie raz zdarzają się niespodzianki, można zastosować różne warianty taktyczne i Maja często rywalkom wybijała tenis z głowy. Ale za oceanem ciężko będzie jej przejąć inicjatywę. Maję czeka dużo pracy, aby wygrywać mecze na tej nawierzchni, bo nie dysponuje najlepszymi warunkami fizycznymi. Zapowiada się prawdziwa orka - skwitował Sidor.

Maja Chwalińska rozpocznie północnoamerykańską rywalizację od startu w zawodach WTA 1000 w Toronto (2-13 sierpnia), a następnie będzie "tysięcznik" w Cincinnati (13-24 sierpnia). Najważniejszym punktem zmagań będzie US Open (30 sierpnia-13 września), który rozdzieli dwa turnieje rangi WTA 500 w Meksyku: w Monterrey (24-29 sierpnia) i Guadalajarze (14-20 września).