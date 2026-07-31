Menedżer Chwalińskiej oburzony tym, co usłyszał. Nie zamierzał milczeć

- Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni taki turniej - mówiła rozemocjonowana Maja Chwalińska po finale Roland Garros. Zwyciężyć jej się nie udało, ale i tak może być z siebie dumna. Wygrała aż dziewięć meczów z rzędu, rozprawiając się m.in. z mistrzynią olimpijską, Qinwen Zheng. Mimo wszystko Marek Furjan i Dawid Celt sądzą, że regularnie w finałach wielkoszlemowych Polki widzieć nie będziemy.

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Zobacz wideo Chwalińska o najtrudniejszym momencie

- Nie mówię, że to nie może się wydarzyć. Broń Boże, nie będę zamykał drzwi, ale nie jest naturalną kandydatką. (...) Czy wejdzie w klincz z Sabalenką, Świątek, Pegulą w walce o numer jeden na świecie? Będę zaskoczony, mówiąc uczciwie, z całą miłością kibicowską do Majki - mówił pierwszy z ekspertów na kanale "Break Point", z czym zgodził się Celt.

Piotr Szczypka odpowiedział Celtowi. Mocne słowa

Słowa Furjana, a szczególnie ich aprobata ze strony Celta, czyli kapitana reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, w której występuje Chwalińska, obiegły cały kraj. Nietrudno się domyśleć, że wzbudziły mieszane odczucia. Zaskoczony nimi był m.in. Piotr Szczypka. Menedżer Chwalińskiej nie gryzł się w język i odpowiedział Celtowi.

- Jakbym był głównym trenerem reprezentacji i miałbym dziewczynę, która jest obecnie numerem 21. na świecie, to w życiu bym nie powiedział, że w nią nie wierzę. Jak się nie wierzy, to najlepiej się nie zabierać za tę pracę - powiedział wyraźnie poirytowany Szczypka w rozmowie z Interią. A na tym nie zakończył. - Jak jestem trenerem kadry, to robię wszystko, żeby te najlepsze przyjechały i im pomagam. To jest moje podejście. Inne mnie nie interesuje - podkreślał.

Jak ujawnił, sam stara się nie dopuszczać negatywnych opinii do Chwalińskiej. - W sumie nie interesuje mnie to, co się mówi na temat Mai. Ja jej pomogę na tyle, na ile będę mógł, żeby odciągnąć ją od spraw poza kortem. Trzymam kciuki za dobre wyniki w najbliższych turniejach. Jestem pozytywnie nastawiony. (...) Na każdy turniej, na jaki jedzie, to ja wierzę, że ona wygra - zapewniał Szczypka.

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Wielkie wyzwanie przed Chwalińską. "Mają już naostrzone kosy"

W najbliższych tygodniach Maja Chwalińska stanie do walki o tytuł wielkoszlemowy US Open. Jak dotąd nigdy nie udało jej się przebrnąć przez kwalifikacje - dwukrotnie odpadała w drugiej rundzie (2022 i 2025). W tym roku kwalifikować się nie musi. Z racji 21. pozycji w rankingu WTA rywalizację rozpocznie od pierwszej rundy turnieju głównego. Ba, najpewniej będzie rozstawiona, czyli teoretycznie może trafić na łatwiejsze rywalki. Punktów do obrony nie ma, więc każdy kolejny awans w turnieju może zapewnić jej również skok w rankingu. Zadanie nie będzie jednak łatwe.

- Myślę, że one [rywalki, przyp. red.] już na Maję czekają, żeby pokazać jej miejsce w szeregu, gdy będą się z nią mierzyły. Mają już naostrzone kosy. Dojście Chwalińskiej tak wysoko w rankingu, dla tych większych gwiazd światowego tenisa, które chcą odgrywać pierwsze skrzypce, to jest potwarz. Czekają już na rewanż i nie będą jej lekceważyć, tak jak to miało miejsce w Paryżu - mówił Lech Sidor w rozmowie z serwisami Polska Press.