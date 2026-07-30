Ależ emocje w meczu Magdy Fręch z Pegulą! Demolka w ostatnim secie

Po wygranej z Ann Li w I rundzie turnieju WTA 500 w Waszyngtonie Magdalena Fręch trafiła na najwyżej rozstawioną Jessikę Pegulę. Polka i Amerykanka dotychczas grały ze sobą trzykrotnie i za każdym razem w dwóch setach lepsza była Pegula. W czwartkowym pojedynku w USA także była faworytką.

REKLAMA

Zobacz wideo Bogusław Leśnodorski finansował karierę Igi Świątek? "To on polecił Darię"

Niespodziewanie jednak już w pierwszym gemie Polka zanotowała powrót z 0:40, broniąc trzy break pointy. Pegula trochę jej pomogła, myląc się przy uderzeniach bekhendowych, a na koniec dwukrotnie pakując piłki w siatkę. Fręch utrzymała podanie, ale pokazała, że tanio skóry sprzedać nie zamierza.

Starcie to długo było dość wyrównane i obie panie dobrze prezentowały się przy własnym serwisie. W końcu na 4:2 po kapitalnym forhendzie przełamała Polka i ustawiła się w dobrej pozycji do tego, żeby triumfować w pierwszym secie. Amerykanka myliła się i nie była w stanie wrócić do stanu, w którym kontrolowała to, co dzieje się na korcie, choć udało jej się utrzymać serwis przy wyniku 2:5, zmuszając Fręch do błędu. Ostatecznie jednak to Łodzianka okazała się lepsza, gdyż Pegula zmarnowała forhend wzdłuż linii i przegrała 3:6.

Od początku drugiej partii jednak amerykańska tenisistka weszła na nieosiągalny dla Fręch poziom. Dobrze grała z nie tylko przy własnym podaniu, ale także potrafiła przechodzić z obrony do ataku. Świetny smecz, wygrywający forhend i bekhend pozwoliły jej na przełamanie Polki na 2:0. Łodzianka w pamięci miała jednak to, że Pegulę da się ukąsić, na co zresztą sama Amerykanka pozwalała, popełniając bardzo proste błędy - czy to podwójny serwisowy, czy forhendowy. To właśnie po pomyłce przy podaniu Pegula pozwoliła Fręch na odłamanie.

Niestety, seria przełamań trwała dalej. Fręch wprawdzie znów dobrze wyglądała na serwisie, ale w kluczowym momencie wyrzuciła bekhend. Pegula prowadziła 4:1 i była już bardzo blisko doprowadzenia do trzeciego seta. Polka miała jeszcze swoje momenty, jak chociażby trzy break pointy w szalonym szóstym gemie drugiej odsłony, ale za każdym razem ratowała się Amerykanka. Ostatecznie to właśnie ona triumfowała 6:3 i wyrównała stan meczu.

Ostatni set rozpoczął się od przełamania na korzyść Peguli po zepsutym bekhendzie przez Polkę. Niedługo później bez większych problemów utrzymała serwis, po czym rozbiła Fręch do 15 i prowadziła 3:0 z podwójnym przełamaniem. Łodzianka nie miała zbyt wiele do powiedzenia i ostatecznie pożegnała się z rywalizacją, przegrywając 0:6.

W ćwierćfinale turnieju w Waszyngtonie Jessica Pegula zmierzy się z Anną Kalinską. Rosjanka w II rundzie ograła reprezentantkę Indonezji, Janice Tjen 1:6, 6:3, 7:6(7).

Jessica Pegula (USA) - Magdalena Fręch 3:6, 6:3, 6:0

Zobacz też: Rozłam w sztabie Świątek? "Ufa bardziej Abramowicz"