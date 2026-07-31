Absolutny hit na start. Oto drabinka Polaków w Montrealu

Przed polskimi tenisistami i tenisistkami rywalizacja na kortach twardych. Panie zagrają w Toronto, z kolei panowie w Montrealu. W piątek 31 lipca odbyło się losowanie drugiego z turniejów. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak poznali rywali. Dojdzie do absolutnego hitu!

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Wielkie wyzwanie przed Majchrzakiem

Już w pierwszej rundzie Majchrzak zmierzy się z absolutną legendą tenisa. Jego rywalem będzie bowiem triumfator 11 turniejów rangi ATP, czterokrotny olimpijczyk, żegnający się po sezonie z tourem. To Gael Monfils. W ostatnich turniejach Francuz prezentował się słabo, ale mimo wszystko nasz rodak lekceważyć go nie może.

Z kim przyjdzie się zmierzyć Majchrzakowi w przypadku wygranej z 39-latkiem? Trafi na pierwszego rozstawionego zawodnika. Mowa o Learnerze Tienie, wschodzącej gwieździe tenisa. Później wcale nie będzie łatwiej. Na kolejnym etapie może dojść do rewanżu z Tommy'm Paulem - wygrał z Amerykaninem w Waszyngtonie. Następnie może wpaść na Taylora Fritza, z którym w Waszyngtonie przegrał.

A kto może na niego czekać w ewentualnym ćwierćfinale? Turniejowa "1", czyli Alexander Zverev. W półfinale może trafić na Daniiła Medwiediwa, Bena Sheltona czy... Huberta Hurkacza. Z kolei w finale czekać na niego może m.in. turniejowa "2", Felix Auger-Aliassime czy Andriej Rublow.

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Hurkacz miał szczęście, ale od drugiej rundy zaczną się schody

Czy los był łaskawszy dla drugiego z Polaków? W pierwszej rundzie Hurkacz trafił na jednego z kwalifikantów. Jego nazwiska jeszcze nie poznał. Jeśli uda mu się pokonać rywala, w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawionym z numerem "25" Alejandro Tabilo. Następnie może wpaść na przeciwnika, z którym ma remisowy bilans spotkań (3-3). Mowa o Daniile Miedwiediewie. A kto będzie na niego czekał w ćwierćfinale? Może to być Ben Shelton czy Joao Fonseca. Półfinał to ewentualne spotkanie m.in. z Alexandrem Zverevem lub Tallonem Griekspoorem. Natomiast przeciwniik w finale może być dla niego taki sam, jak dla Majchrzaka.

W poprzednim sezonie ani Majchrzak, ani Hurkacz nie grali w Kanadzie. Pierwszy z nich wybrał inny turniej w ramach przygotowań do US Open, a 29-latek był kontuzjowany - do gry wrócił dopiero wraz z początkiem 2026 roku. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia.