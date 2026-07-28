Cała prawda o najsłabszym okresie Świątek. O tym się nie mówi

Iga Świątek przeżywa najsłabszy okres w swojej karierze. W tym roku nie wygrała jeszcze ani jednego turnieju, zaliczyła półfinał tylko raz - w Rzymie. W Wielkim Szlemie najdalej zaszła na początku sezonu w Australian Open, gdy dotarła do ćwierćfinału. Cztery mecze z rzędu wygrała tylko dwa razy: w Melbourne oraz w stolicy Włoch.

Świątek ma problemy z serwisem, forhendem, brakuje jej stabilizacji w grze, nie wygląda na korcie pewnie na poziomie mentalnym. Ale z drugiej strony rozmawiałem ostatnio z Mariuszem Fyrstenbergiem, byłym wybitnym deblistą, który zauważył słusznie, że nie można wszystkiego sprowadzać tylko do spadku formy naszej tenisistki.

Kto zaliczył największy postęp?

Fyrstenberg mówi tak: - Świat ruszył do przodu. Inne zawodniczki też lepiej grają. Przykładowo Marta Kostiuk zaczęła świetnie się prezentować. Jest więcej zawodniczek, które są niezwykle groźne. Nie do końca wiadomo, kto wygra szlema. Nie ma dziś dominatorki.

Kryzys ścisłej czołówki jest zauważalny, bo zarówno Świątek, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina w ostatnich tygodniach nie prezentują się tak dobrze, jak wcześniej. Z kolei są cztery tenisistki, które do niedawna stały w drugim szeregu, ale poczyniły ogromne postępy. W ten sposób świat kobiecego tenisa zyskał nowe mistrzynie.

Doskonałym przykładem tej ewolucji jest wspominana przez Fyrstenberga 24-letnia Kostiuk. Pierwszy raz zrobiło się o niej głośno w styczniu 2018, gdy jako 15-latka doszła do trzeciej rundy Australian Open. Jednak dopiero praca z polską trenerką Sandrą Zaniewską od sierpnia 2023 pozwoliła jej ustabilizować formę. Wiosną Ukrainka zanotowała fantastyczną serię, zaliczając 17 zwycięstw na kortach ziemnych. Wygrała zawody WTA w Rouen i Madrycie, ukoronowaniem tego okresu był pierwszy w karierze półfinał wielkoszlemowy podczas Roland Garros.

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Po drodze do fazy półfinałowej w Paryżu Kostiuk ograła m.in. Świątek 7:5, 6:1, pokazując nie tylko jak zwykle świetne przygotowanie fizyczne, ale przede wszystkim żelazną odporność mentalną w momentach, gdy Polka próbowała wracać w pierwszym secie. Ukrainka wytrzymała lepiej to spotkanie, mimo że nie ma takiego doświadczenia, jak była liderka rankingu. To nowy element w grze Kostiuk, która przez lata słynęła raczej z tego, że gdy przychodzi do ważnych spotkań, nie daje rady. Przegrywała kluczowe mecze, najważniejsze wymiany, nie była w stanie przeskoczyć na wyższy poziom. Dziś jest już 11. na świecie, to jej życiowe osiągnięcie.

Jakby tego było mało, Ukrainka przełamała się wreszcie na kortach trawiastych, docierając ostatnio do półfinału Wimbledonu. Miałem okazję komentować w Polsacie Sort jej pierwszy mecz w Londynie z Nadią Podoroską (6:2, 6:1), gdy po wygranej mówiła w pomeczowym wywiadzie z wielką pokorą, że wciąż uczy się trawy. Efekt ciężkiej pracy pozwolił jej przełamać kolejne bariery.

Andriejewa pokonała demony

Równie spektakularną metamorfozę przeszła zaledwie 19-letnia Mirra Andriejewa, triumfatorka tegorocznego Roland Garros. Po zeszłorocznym błysku i późniejszym naturalnym spadku formy wiosną Rosjanka odżyła w genialnym stylu. Przede wszystkim poprawiła serwis i okrzepła mentalnie. Przestała się denerwować na wszystkich wokół, rzucać rakietami, obrażać kibiców. Nie uległa presji otoczenia i nie zwolniła Conchity Martinez z funkcji trenerki, jak podpowiadało jej wielu w środowisku tenisowym, a cierpliwość opłaciła się w postaci pierwszego wielkoszlemowego pucharu.

Andriejewa pokazała, że jest w stanie się podnieść, a gorsze wyniki od połowy poprzedniego roku stanowiły naturalną reakcję na wzrost presji i oczekiwań. Z tenisistki nieznanej stała się wówczas nową gwiazdą, o której wszyscy mówili. Nie poradziła sobie z tym, przegrywała mecz za meczem. Aż odbudowała formę na mączce w tym roku, wygrywając zawody w Linzu, docierając do finału w Madrycie, a w Paryżu tracąc w siedmiu spotkaniach tylko jednego seta. Wymowny był przebieg finału z Mają Chwalińską: Andriejewa z jesieni prawdopodobnie nie udźwignęłaby roli faworytki, przegrałaby z Polką i z samą sobą. Tym razem jednak pokazała klasę, pokonując pewnie naszą tenisistkę. Rosjanka jest dziś w innym miejscu niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Niezwykle budująca jest także postawa 29-letniej Karoliny Muchovej, która wreszcie gra bez większych kłopotów zdrowotnych i sięgnęła w tym roku po tytuły w Dosze (pierwszy rangi WTA 1000 w karierze) oraz Bad Homburg, a w Stuttgarcie oraz na Wimbledonie docierała do finałów. Muchova nadal zachwyca rzadko spotykaną techniką gry, ale dodała do niej skuteczność w decydujących punktach.

Kluczowy dla Czeszki okazał się luty i zatrudnienie renomowanego szkoleniowca Svena Groenevelda, byłego trenera m.in. Marii Szarapowej, Mary Pierce, Caroline Woźniacki czy Any Ivanović. Gdy pytałem Muchovą w Stuttgarcie o zakres zmian, odpowiedziała szczerze, że od strony technicznej nie zmienili wiele, ale Holender dał jej ogromną pewność siebie i poczucie równowagi na korcie.

Czwartą zawodniczką, która wyważyła drzwi do ścisłej czołówki, jest Linda Noskova. Czeszka od lat zapowiadała się na wielki talent. Gdy w 2023 przegrała w Warszawie ze Świątek, poprosiłem ją o wywiad i opowiadała, jak wysoko chce mierzyć. Pół roku później zrewanżowała się Polsce w Australian Open, ale nadal brakowało jej powtarzalności w kolejnych spotkaniach. Dziś już to ma - jej tegoroczna dyspozycja na kortach trawiastych była imponująca. Zwycięstwo w Berlinie, a następnie triumf na Wimbledonie, dały Noskovej miano absolutnej królowej trawy w sezonie 2026. U 21-letniej Czeszki nie ma mowy o przypadku, a potężne podanie poparła zdobytym doświadczeniem i taktycznym spokojem.

Nadchodzą kolejne

Z tej czwórki tylko Kostiuk jest za Świątek w rankingu WTA. Za plecami Polki są też przedstawicielki kolejnej groźnej generacji tenisistek. Mamy piekielnie zdolną kanadyjską 19-latkę Victorię Mboko, prowadzoną przez Wima Fissette'a, byłego szkoleniowca Świątek oraz utalentowaną 18-latkę z USA Ivę Jovic. Z czeskiej fabryki talentów wyrosła 20-letnia Nikola Bartunkova, która w Berlinie mocno postraszyła Sabalenkę. Ogromne postępy robi też Daria Snigur - podopieczna Dawida Celta zadebiutowała właśnie w czołowej "50" po tym, jak w Pradze doszła do finału.

Największą sensacją ostatnich dni jest 18-letnia Austriaczka Lilli Tagger, świeżo upieczona triumfatorka ze stolicy Czech i najmłodsza dziś zawodniczka w top 50, która dysponuje potężnym serwisem oraz unikalnym, jednoręcznym backhandem. Jej rozwój napędza mistrzyni Roland Garros 2010 Francesca Schiavone. Dopełnieniem tego obrazu nowej fali jest Alexandra Eala, która pokonała niedawno Świątek na Wimbledonie, udowadniając, że młode pokolenie nie czuje już przed Polką żadnego paraliżującego respektu.

Młodsze i mniej utytułowane zawodniczki dorastają, widzą, że ze Świątek można wygrać, i wychodzą na kort bez żadnych kompleksów, grając agresywnie i odważnie. Nasza była numer jeden potrzebuje wejść na wyższy poziom gry nie tylko dlatego, że znacznie obniżyła loty, ale również dlatego, że konkurencja zmusza ją do poprawy serwisu, forhendu, sposobu poruszania się. Te mniej doświadczone gonią i są coraz lepsze.

Iga podnosiła się z trudnych momentów już wielokrotnie. Obecnie znajduje się na ósmej pozycji w rankingu WTA - w miejscu, w którym była już dokładnie rok temu. Wtedy również brakowało jej pewności, a rola tej, która musi gonić i atakować z drugiego szeregu, ostatecznie wyzwoliła w niej dodatkowe pokłady energii, dzięki czemu wygrała Wimbledon 2025.

To może i żadne pocieszenie, ale za rzadko mówi się o tym, że Świątek nie błyszczy dziś nie tylko z uwagi na swoje słabości, ale także poprawę gry rywalek. Kostiuk, Muchova, Noskova czy Andriejewa są na takiej fali, na jakiej Polka utrzymywała się w poprzednich latach. Czy niebawem zdoła do nich dołączyć?