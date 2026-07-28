Na tę kwestię kryzys Świątek nie ma wpływu. "Nigdy nie spadnie"

"Iga Świątek potrzebuje odpowiedzi po niepokojącym dla siebie okresie. (...) Ma zdolność do tego, by zdominować nadchodzącą część sezonu. Problem w tym, że nie emanuje obecnie aurą niezwyciężoności" - pisali dziennikarze puntodebreak.com, zwracając uwagę na kryzys, w jaki Polka wpadła w ostatnich miesiącach.

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Ekspert mówi o Idze Świątek: To nie ma znaczenia

Z dominacji Świątek z 2022, 2023 czy 2024 roku właściwie nic nie zostało. Okazuje się jednak, że kryzys, którego doświadcza na korcie, nie ma wielkiego wpływu na jej wartość marketingową. Tak przynajmniej twierdzi Adam Pawlukiewicz, dyrektor wykonawczy Pentagon Research. I jego zdaniem kolejne słabe wyniki aż tak mocno tego nie zmienią.

- Ta wartość nigdy nie spadnie drastycznie - podkreślił w rozmowie z "Faktem", po czym podał konkretny przykład, który potwierdza jego tezę. - Adam Małysz 15 lat temu zakończył karierę skoczka narciarskiego, a w wielu badaniach wciąż jest jedną z najcenniejszych marek reklamowych - mówił.

- Mniejsza liczba zwycięstw to siłą rzeczy mniej okazji do pokazania działań reklamowych, ale z punktu widzenia wartości marketingowej to nie ma wielkiego znaczenia - zaznaczył. - Liczy się przede wszystkim rozpoznawalność, a niemal 100 proc. Polaków wie, kim jest Iga Świątek - stwierdził wprost. Wydaje się więc, że 25-latka nie musi martwić się o swoją wartość marketingową. Zyskała taką sławę, że reklamodawcy i tak będą dobijać się do niej drzwiami i oknami w najbliższym czasie.

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Jak poradzi sobie Świątek? Przed nią kluczowe tygodnie

O wiele bardziej ósmą rakietę świata martwić może sytuacja na korcie. Jeśli nie poprawi wyników, to wkrótce może wypaść nawet z TOP 10 rankingu WTA. Przed nią kluczowe tygodnie. W Ameryce Północnej będzie bronić niemal dwóch tysięcy punktów. To efekt 1/8 finału w Montrealu, triumfu w Cincinnati, a także ćwierćfinału US Open - takie wyniki osiągała przed rokiem. Później do obrony będzie miała również 500 punktów za zwycięstwo w Seulu. Czy Polka podoła wyzwaniu?