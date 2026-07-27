Kryzys Linette jest widoczny gołym okiem

Powrót Magdy Linette na nawierzchnię twardą nie był dla niej szczęśliwy. Odpadła już po pierwszym spotkaniu WTA 250 w Atenach. Co więcej, przegrała z dopiero 202. tenisistką świata, Maią Hontamą - 4:6, 5:7. Była to jej trzecia z rzędu porażka w meczu o stawkę. Wcześniej uległa Barborze Krejcikovej w Holandii i Mirrze Andriejewej na Wimbledonie. Szansę na przełamanie złej serii otrzymała w WTA 500 w Waszyngtonie. Tyle tylko, że jej nie wykorzystała, niestety.

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Słaby pierwszy set w wykonaniu Linette. To była miazga

Już na starcie turnieju na Linette czekało wielkie wyzwanie - mecz z obrończynią tytułu, a zarazem rozstawioną z "7" Leylah Fernandez. Nie ulegało wątpliwości, że to Kanadyjka będzie faworytką, tym bardziej że w czterech bezpośrednich spotkaniach z Polką wygrywała aż trzykrotnie. Mimo wszystko ostatnie tygodnie dla Fernandez również nie były udane, dlatego nasza rodaczka nie była na straconej pozycji.

Niestety, różnicę klas było widać od początku. Linette miała gigantyczne problemy. Została przełamana w swoich dwóch pierwszych gemach serwisowych, przez co rywalka błyskawicznie objęła prowadzenie 4:0. Ta strata okazała się dla Polki nie do odrobienia. - Gra Magdy jest szarpana, nie ma rytmu, brakuje płynności, brakuje kilku solidnie rozegranych dłuższych wymian - zwracali uwagę komentatorzy Canal+Sport.

W kolejne tarapaty Linette wpadła w siódmym gemie, kiedy to znów musiała bronić break pointów, a zarazem piłek setowych. Dwukrotnie udało jej się przetrwać ataki Kanadyjki, ale za trzecim razem sama sprezentowała rywalce decydujący punkt - set zakończył się bowiem podwójnym błędem serwisowym Polki - 1:6. Ta partia trwała ledwie 33 minuty.

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Końcówka drugiego seta przyniosła nadzieje

Było widać, że 34-latka jest nieco zrezygnowana. Opierała się na rakiecie, czasami uderzała nią o podłoże. Frustracja rosła. Ewidentnie brakowało jej też pewności siebie i precyzji, ale kibice i tak liczyli, że będzie w stanie odwrócić losy rywalizacji. - Trzeba wejść w wymianę z Leylah. Dać jej popełnić błąd, ale na razie Linette nie jest w stanie tego zrobić - podkreślali komentatorzy.

Niestety, nie było widać dużej poprawy w grze Polki. Już w drugim gemie straciła własny serwis, choć miała szanse, by szybko zamknąć tę odsłonę. - Coś ewidentnie jest nie tak. Coś dzieje się z jej okiem. Nie wiem, czy je zatarła, czy o co chodzi. Na pewno ma to jakiś wpływ na grę, ale niedecydujący - podkreślali komentatorzy.

Faktycznie, już w końcówce pierwszego seta Linette wskazywała, że coś wpadło jej do oka, ale była w stanie kontynuować rywalizację. Problemy ze zdrowiem nie mogły być jednak jedynym wytłumaczeniem. Mimo wszystko nadzieja dla Polki pojawiła się w gemie numer dziewięć. Wówczas serwująca po zwycięstwo Fernandez znalazła się pod ścianą. Linette wywalczyła break pointa i go wykorzystała. Tym samym w kolejnym gemie Polka serwowała po wyrównanie. Do niego ostatecznie nie doszło.

Leylah Fernandez - Magda Linette 6:1, 6:4

Tym samym Linette nie obroni punktów za ubiegłoroczną rywalizację, choć niewiele miała ich do obrony - odpadła wówczas w drugiej rundzie. Na kolejnym etapie zmagań Leylah Fernandez zmierzy się z Alexandrą Ealą lub Qinwen Zheng.