Chwalińska podjęła ważną decyzję przed wielkimi turniejami. Znamy szczegóły

Maja Chwalińska w poniedziałek poleciała do Kanady na turniej rangi WTA 1000 w Toronto. Zawody startują 2 sierpnia, Polka z racji rozstawienia zacznie imprezę od drugiej rundy - czyli zapewne 4 lub 5 sierpnia. Finalistce tegorocznego Roland Garros towarzyszyć będzie drugi trener oraz sparingpartner Petr Hajek.

Jak przekazał nam menedżer Chwalińskiej, Piotr Szczypka, główny szkoleniowiec Jaroslav Machovsky udał się na zasłużone wakacje, a do tenisistki dołączy od turnieju w amerykańskim Cincinnati. To kolejne zawody kategorii 1000, a startują 13 sierpnia. Poznaliśmy skład sztabu, który będzie towarzyszył zawodniczce w Ameryce Północnej.

Większy zespół Mai Chwalińskiej

Obaj trenerzy Chwalińskiej pochodzą z Czech i w przeszłości rzadko mogli z nią razem podróżować. Po sukcesie, także finansowym, na Roland Garros to może się zmienić. - Było tylko kilka takich eskapad, gdy Maja wyjechała z jednym i drugim trenerem - przyznał Szczypka. Na Wimbledonie mogła liczyć zarówno na wsparcie Machovsky’ego, jak i Hajka. Podobnie będzie w najbliższych turniejach w Ameryce Północnej.

Tuż po powrocie z Paryża Chwalińska opowiadała na konferencji w Warszawie, że zarobione pieniądze chce zainwestować przede wszystkim w swój team. Stąd właśnie możliwość zabrania ze sobą do Ameryki obu trenerów, ale także fizjoterapeuty. Jak się dowiedzieliśmy, od Kanady tenisistce pomagać będzie Mikołaj Jakóbczak. Dziś zajmuje się fizjoterapią oraz odnową biologiczną, współpracował m.in. z Hubertem Hurkaczem oraz Magdą Linette. Wcześniej był lekkoatletą - specjalizował się w wieloboju, zdobywał medale mistrzostw Polski.

A co z psycholog Alicją Nowicką? Chwalińska współpracuje z nią od początku sezonu 2025. Zwykle są to zdalne konsultacje, ale w Paryżu podczas tegorocznego Roland Garros Nowicka pierwszy raz towarzyszyła tenisistce w czasie turnieju - pod koniec rywalizacji. Jak usłyszeliśmy, ich współpraca ma mieć nadal zdalny charakter i to się nie zmieni podczas nadchodzących turniejów.

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Psycholog zdalnie, Ryszczuk nie

Wicemistrzyni turnieju paryskiego opowiadała w stolicy Francji tak: - W naszej współpracy mamy dużo wolności. To znaczy, jeżeli potrzebuję czegoś, to się odzywam. Ala jest bardzo wyrozumiałą osobą, ona jest po prostu dla mnie i nie naprzykrza się. Po prostu daje mi wolność i jeżeli jej potrzebuję, jeżeli potrzebuje jej rad, to się odzywam, to wtedy pracujemy, obgadujemy różne rzeczy. Ale nic nie jest na siłę, co myślę, że jest bardzo ważne.

Szczypka pytany o wyjazdy na turnieje z udziałem psychologa przyznał: - Trzeba będzie usiąść i porozmawiać. Alicja pracuje nie tylko z Mają. Jeśli będzie miała taką potrzebę, to będzie to można zrealizować. Wszystko zależy od Mai.

To nie wszystko, bo Chwalińską ma dalej wspierać także Maciej Ryszczuk, trener odpowiedzialny także za przygotowanie fizyczne Igi Świątek. Będzie to łatwiejsze logistycznie niż wcześniej. Dotąd Ryszczuk i Chwalińska kontaktowali się zwykle zdalnie, bo Maja grała w innych turniejach niż Iga. Awans na obecne 22. miejsce w rankingu WTA sprawia, że będzie mogła występować w najważniejszych imprezach, zarezerwowanych dla najlepszych. Łatwiej będzie jej współpracować z trenerem przygotowania fizycznego.

Pierwsze takie starty

W Toronto i Cincinnati Chwalińska pierwszy raz w karierze zagra w imprezach rangi WTA 1000. Kolejne plany to zawody WTA 500 w Monterrey w Meksyku od 23 sierpnia, następnie już wielkoszlemowy turniej US Open. Ten ostatni rusza w Nowym Jorku od 30 sierpnia. Nasza tenisistka nigdy jeszcze nie grała w drabince głównej na kortach Flushing Meadows. Za każdym razem musiała startować w eliminacjach z uwagi na niższe miejsce w rankingu. Tym razem nie tylko pominie kwalifikacje, ale jeszcze zostanie rozstawiona.

Nowojorski turniej to impreza docelowa w tej części sezonu. Poprzedzające zawody w Kanadzie, USA oraz Meksyku pozwolą Chwalińskiej zaaklimatyzować się na innym kontynencie, na kortach twardych oraz odnaleźć w nowej rzeczywistości. Po Roland Garros stała się bardziej rozpoznawalna, awans w rankingu sprawił, że w wielu meczach będzie występować w roli faworytki.

- Na pewno najbliższe kilka miesięcy będzie dla niej naprawdę sporym wyzwaniem. Po raz pierwszy będzie grała w tych największych turniejach, w których dotychczas nie startowała. Będzie od razu w głównej drabince, co oznacza granie na wstępie z zawodniczkami z pierwszej sześćdziesiątki, siedemdziesiątki. Ta intensywność ze strony przeciwniczek będzie zupełnie inna niż kiedyś - mówiła w rozmowie ze Sport.pl Agnieszka Radwańska o kolejnych występach Chwalińskiej.

Tym cenniejsze, że tenisistce towarzyszyć będzie liczniejsze grono współpracowników niż wcześniej. Podczas US Open obecny będzie także menedżer Szczypka, z którym zna się najdłużej, bo już kilkanaście lat. Wcześniej to on wielokrotnie, obok ojca Tomasza Chwalińskiego, towarzyszył jej w wyjazdach na turnieje