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Chwalińska nie grała, a i tak zaliczyła awans. Oto nowy ranking WTA

W najnowszym rankingu WTA pozycja najwyżej notowanych Polek w większości uległa zmianie. Tylko jedna z nich - Maja Chwalińska - zanotowała progres, korzystając z ćwierćfinałowej porażki w turnieju w Pradze Czeszki Marie Bouzkovej. Największą stratę zaliczyła Magda Linette, która spadła aż o 14 miejsc.
Maja Chwalińska
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Najlepszą polską tenisistką jest Iga Świątek. Była liderka rankingu WTA w dalszym ciągu zajmuje 8. miejsce w zestawieniu. To jednak także niedługo może ulec zmianie. 

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Spadki Fręch i Linette, awans Chwalińskiej w rankingu WTA

Raszynianka nie może uznać obecnego sezonu za udany. Niesatysfakcjonujące wyniki, a do tego utrata aż 2000 punktów za wygranie zeszłorocznego Wimbledonu i odpadnięcie z tegorocznej rywalizacji na kortach All England Club już w trzeciej rundzie miały swoje niekorzystne skutki. Pozycja Igi Świątek w rankingu WTA jest coraz niższa, a po zbliżającym się turnieju w Waszyngtonie 25-latka może spaść o kolejne miejsca. 

W minionym tygodniu najlepsze zawodniczki odpoczywały, w aktualnym jednak wracają do gry. W stolicy Stanów Zjednoczonych startuje właśnie turniej rangi WTA 500 na kortach twardych. Jeśli Ukrainka Elina Switolina co najmniej awansuje do półfinału, wówczas wyprzedzi naszą najlepszą tenisistkę na światowych listach. W Waszyngtonie zaprezentują się dwie Polki: Magdalena Fręch oraz Magda Linette. 

Maja Chwalińska, która przygotowuje się do turniejów w Ameryce Północnej (zacznie od tego w Toronto), jako jedyna tenisistka z naszego kraju z czołówki zestawienia WTA zaliczyła progres. Wskoczyła na 21. miejsce, korzystając z rankingowego spadku Czeszki Marie Bouzkovej, która w ćwierćfinale turnieju w Pradze uległa rodaczce Terezie Valentovej. 

Tak wygląda aktualny ranking WTA:

  • 1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8550 punktów
  • 2. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8056
  • 3. Jessica Pegula (USA) - 6300
  • 4. Coco Gauff (USA) - 5649
  • 5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 5293
  • 6. Karolina Muchova (Czechy) - 5168
  • 7. Linda Noskova (Czechy) - 5016
  • 8. Iga Świątek (Polska) - 4539
  • 9. Amanda Anisimova (USA) - 4353
  • 10. Elina Svitolina (Ukraina) - 4351
  • ...
  • 21. Maja Chwalińska (Polska) - 1975
  • 48. Magdalena Fręch (Polska) - 1120
  • 65. Magda Linette (Polska) - 1001
  • 131. Katarzyna Kawa (Polska) - 576
  • 187. Martyna Kubka (Polska) - 417
  • 206. Linda Klimovicova (Polska) - 376

W poniedziałek 27 lipca w rywalizacji WTA 500 na kortach twardych Waszyngtonie zagra Magda Linette. Poznanianka w I rundzie zmierzy się z turniejową "7" Kanadyjką Leylah Fernandez (34. WTA), początek o godzinie 17.00. Dzień później do gry wejdzie Magdalena Fręch, której przeciwniczką będzie Amerykanka Ann Li (31. WTA). Nie podano jeszcze godziny rozpoczęcia tego spotkania. 

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