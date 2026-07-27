Chwalińska nie grała, a i tak zaliczyła awans. Oto nowy ranking WTA

Najlepszą polską tenisistką jest Iga Świątek. Była liderka rankingu WTA w dalszym ciągu zajmuje 8. miejsce w zestawieniu. To jednak także niedługo może ulec zmianie.
Raszynianka nie może uznać obecnego sezonu za udany. Niesatysfakcjonujące wyniki, a do tego utrata aż 2000 punktów za wygranie zeszłorocznego Wimbledonu i odpadnięcie z tegorocznej rywalizacji na kortach All England Club już w trzeciej rundzie miały swoje niekorzystne skutki. Pozycja Igi Świątek w rankingu WTA jest coraz niższa, a po zbliżającym się turnieju w Waszyngtonie 25-latka może spaść o kolejne miejsca.
W minionym tygodniu najlepsze zawodniczki odpoczywały, w aktualnym jednak wracają do gry. W stolicy Stanów Zjednoczonych startuje właśnie turniej rangi WTA 500 na kortach twardych. Jeśli Ukrainka Elina Switolina co najmniej awansuje do półfinału, wówczas wyprzedzi naszą najlepszą tenisistkę na światowych listach. W Waszyngtonie zaprezentują się dwie Polki: Magdalena Fręch oraz Magda Linette.
Maja Chwalińska, która przygotowuje się do turniejów w Ameryce Północnej (zacznie od tego w Toronto), jako jedyna tenisistka z naszego kraju z czołówki zestawienia WTA zaliczyła progres. Wskoczyła na 21. miejsce, korzystając z rankingowego spadku Czeszki Marie Bouzkovej, która w ćwierćfinale turnieju w Pradze uległa rodaczce Terezie Valentovej.
W poniedziałek 27 lipca w rywalizacji WTA 500 na kortach twardych Waszyngtonie zagra Magda Linette. Poznanianka w I rundzie zmierzy się z turniejową "7" Kanadyjką Leylah Fernandez (34. WTA), początek o godzinie 17.00. Dzień później do gry wejdzie Magdalena Fręch, której przeciwniczką będzie Amerykanka Ann Li (31. WTA). Nie podano jeszcze godziny rozpoczęcia tego spotkania.