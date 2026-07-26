Aryna Sabalenka czeka na wielkoszlemowy triumf od US Open 2025. W tegorocznych trzech Wielkich Szlemach docierała odpowiednio do: finału, ćwierćfinału i 1/8 finału. Na rozgrywanym niedawno Wimbledonie musiała uznać wyższość Naomi Osaki. Klasy Białorusinki nikt jednak nie podważa, a ostatnie słowa słynnej Sereny Williams muszą budzić respekt.

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Williams zabrała głos. Tak wypowiedziała się o Sabalence

- Sabalenka jest numerem jeden na świecie. To prawdziwa furiatka, która daje z siebie wszystko na korcie. Widzę siebie w Arynie i uwielbiam to w niej. Kiedy przegrywa, wpada w złość. Kiedy grałam, nie wolno mi było okazywać złości, ale ona to robi. I to jest niesamowite - powiedziała Williams podczas Fanatics Fest.

Co ciekawe Aryna Sabalenka i Serena Williams tylko raz zmierzyły się ze sobą na korcie. W 2021 roku słynna Amerykanka wygrała z Białorusinką w ćwierćfinale Australian Open 6:4, 2:6, 6:4. Póki co, z całym szacunkiem do osiągnięć Sabalenki, nie może się ona równać z doświadczoną Williams.

Starsza z zawodniczek wygrała w karierze 73 turnieje przy 24 triumfach Białorusinki. Williams, co naturalne bije także Białorusinkę na głowę w zwycięstwach wielkoszlemowych - aż 23 razy zostawała mistrzynią wielkoszlemową - a Sabalenka ma póki co sześć takich triumfów.

Serena Williams przez wielu uznawana jest za najlepszą tenisistkę w historii. Spędziła 319 tygodni na szczycie światowych list - lepsze od niej w tym aspekcie są jedynie Steffi Graff (377) oraz Martina Navratilova (332). Sabalenka dobija do 100 tygodni. Przypomnijmy, że w gronie dziesięciu zawodniczek, które przekroczyły 100 tygodni w roli liderki rankingu WTA, jest też Iga Świątek, która światowym listom przewodziła przez 125 tygodni.