Tam Aryna Sabalenka odpoczywa przed US Open

- Chcę po prostu pójść się upić, zapomnieć o tenisie i spróbować poprawić formę - taką metodę na poradzenie sobie z odpadnięciem z Wimbledonu zdradziła liderka światowego rankingu. Aryna Sabalenka w IV rundzie wielkoszlemowego turnieju przegrała w dwóch setach z Naomi Osaką i od tego czasu nie pojawiła się ani razu na korcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek sprzeciwia się rewolucji w tenisie. Sabalenka uważa inaczej

Nie jest to jednak coś nadzwyczajnego. Wiele czołowych zawodniczek po zakończeniu zmagań w stolicy Wielkiej Brytanii postawiło na parę tygodni odpoczynku przed turniejami w Ameryce i rozpoczynającym się pod koniec sierpnia US Open. Białorusinka w Nowym Jorku będzie bronić tytułu zdobytego po finałowym zwycięstwie nad Amandą Anisimovą.

Tam poleciała Aryna Sabalenka

Podczas urlopu Sabalenka wybrała się m.in. do swojej ojczyzny. Na lotnisku w Mińsku została przywitana z najwyższymi honorami. Liderka rankingu WTA chwaliła się również zdjęciami z pobytu na greckiej wyspie Mykonos. Teraz natomiast postawiła na odcięcie się od zainteresowania kibiców i wtopienie się w tłum podczas kilku dni spędzonych w Wiedniu.

Zobacz też: Chwalińska podjęła ważną decyzję przed wielkimi turniejami. Znamy szczegóły

- Tam, gdzie gram, ludzie wiedzą o obecności tenisistek. Uwielbiam moich kibiców, uwielbiam z nimi rozmawiać, robić z nimi zdjęcia, rozdawać autografy. Czasem jednak chcę spacerować i podziwiać piękno przyrody, chcę odpocząć - tak Białorusinka opowiedziała o kolejnym miejscu, w którym spędziła kilka wolnych dni.

Sposoby na relaks Aryny Sabalenki

Na swoim vlogu opublikowanym w portalu YouTube Sabalenka zdradziła, że wraz z narzeczonym Georgiosem Frangulisem wybrała się do Wiednia. - Plan? Robić trochę losowych rzeczy, żeby zapomnieć o tenisie - stwierdziła, po czym wymieniła swoje sposoby na relaks. - Poza kortem najbardziej lubię robienie nowych fryzur i paznokci. Uwielbiam wizyty u kosmetyczki. Wielką przyjemnością jest też dobre śniadanie z filiżanką kawy - powiedziała.

Aryna Sabalenka powróci na kort podczas turnieju w Toronto. Weźmie w nim udział niemal cała czołówka światowego rankingu. Z najlepszej "10" zabraknie jedynie finalistki Wimbledonu - Karoliny Muchovej. Czeszka jest jednak zgłoszona do zaplanowanych na kolejny tydzień zmagań w Cincinnati.