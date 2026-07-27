Iga Świątek jest już w USA. Tam się zatrzymała. "Niesamowite miejsce"

Przed Igą Świątek najważniejsza część sezonu. W najbliższych tygodniach polska tenisistka będzie bronić a 1550 punktów rankingowych - to ponad 1/3 jej obecnego dorobku (4539 pkt). Jeżeli Świątek nie zagra dobrze w Ameryce Północnej, to czeka ją dalszy spadek w rankingu WTA, być może nawet do drugiej dziesiątki.

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Świątek jest już w USA. Pokazała, gdzie była

2 sierpnia rozpocznie się turniej National Bank Open w Toronto. Iga Świątek weźmie w nim udział. Polka jest już w Ameryce Północnej. W drodze do Kanady zatrzymała się w amerykańskim Bostonie, gdzie była na koncercie Ariany Grande. Zwiedziła też miasto. Świątek pochwaliła się wizytą w mediach społecznościowych.

"Krótki przystanek w Bostonie, żeby zobaczyć na żywo Arianę Grande i po raz pierwszy zwiedzić miasto... i łał, co za niesamowite miejsce, na pewno tu wrócę" - napisała polska tenisistka.

National Bank Open to turniej rangi WTA 1000. W zeszłym roku Iga Świątek dotarła do czwartej rundy tych rozgrywek, gdzie przegrała z Dunką Clarą Tauson (6:7, 3:6). Przed startem US Open polska tenisistka zagra też w Cincinnati - to również zawody z cyklu WTA 1000.

W tym roku polska reprezentacja na turnieju National Bank Open będzie bardzo mocna. Poza Igą Świątek w Toronto zobaczymy też mecze Mai Chwalińskiej, Magdy Linette i Magdaleny Fręch. Kibice z naszego kraju będą mieli komu kibicować.

Turniej w Toronto rozpocznie się w niedzielę 2 sierpnia i potrwa do czwartku 13 sierpnia. Już teraz zachęcamy do śledzenia tych zawodów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.