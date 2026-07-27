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Iga Świątek jest już w USA. Tam się zatrzymała. "Niesamowite miejsce"

Za niecały miesiąc rozpocznie się US Open. Iga Świątek już udała się do Ameryki Północnej, gdzie będzie przygotowywać się do tego turnieju wielkoszlemowego. Polkę czekają zawody w Toronto i Cincinnati. Wcześniej jednak postanowiła zatrzymać się w Bostonie. "Niesamowite miejsce" - skomentowała Iga Świątek.
Iga Świątek
Screnshot IG Iga Świątek

Przed Igą Świątek najważniejsza część sezonu. W najbliższych tygodniach polska tenisistka będzie bronić a 1550 punktów rankingowych - to ponad 1/3 jej obecnego dorobku (4539 pkt). Jeżeli Świątek nie zagra dobrze w Ameryce Północnej, to czeka ją dalszy spadek w rankingu WTA, być może nawet do drugiej dziesiątki.

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Świątek jest już w USA. Pokazała, gdzie była

2 sierpnia rozpocznie się turniej National Bank Open w Toronto. Iga Świątek weźmie w nim udział. Polka jest już w Ameryce Północnej. W drodze do Kanady zatrzymała się w amerykańskim Bostonie, gdzie była na koncercie Ariany Grande. Zwiedziła też miasto. Świątek pochwaliła się wizytą w mediach społecznościowych.

"Krótki przystanek w Bostonie, żeby zobaczyć na żywo Arianę Grande i po raz pierwszy zwiedzić miasto... i łał, co za niesamowite miejsce, na pewno tu wrócę" - napisała polska tenisistka.

 

National Bank Open to turniej rangi WTA 1000. W zeszłym roku Iga Świątek dotarła do czwartej rundy tych rozgrywek, gdzie przegrała z Dunką Clarą Tauson (6:7, 3:6). Przed startem US Open polska tenisistka zagra też w Cincinnati - to również zawody z cyklu WTA 1000.

W tym roku polska reprezentacja na turnieju National Bank Open będzie bardzo mocna. Poza Igą Świątek w Toronto zobaczymy też mecze Mai Chwalińskiej, Magdy Linette i Magdaleny Fręch. Kibice z naszego kraju będą mieli komu kibicować.

Turniej w Toronto rozpocznie się w niedzielę 2 sierpnia i potrwa do czwartku 13 sierpnia. Już teraz zachęcamy do śledzenia tych zawodów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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