Fatalna decyzja dla Świątek przed igrzyskami! Absurdalna zmiana

Organizacja World Tennis (dawniej Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli ITF) ogłosiła terminarz turnieju olimpijskiego podczas najbliższych igrzysk - Los Angeles 2028. Tenisiści powalczą o medale w dniach 19-28 lipca, czyli tuż po zakończeniu Wimbledonu. Kalendarz został ułożony w absurdalny sposób ze szkodą dla najlepszych. Czy część gwiazd, w tym m.in. Iga Świątek, zrezygnuje z imprezy wielkoszlemowej lub olimpijskiej?

Wimbledon w 2028 roku odbędzie się w terminie 3-16 lipca. Ostatniego dnia, w niedzielę, rozegrany zostanie m.in. finał singla mężczyzn, a dzień wcześniej finał gry pojedynczej kobiet. Z kolei walka o medale wśród singlistów i singlistek rozpocznie się w USA już w czwartek 20 lipca. Tego dnia mogą zagrać już najlepsi z najlepszych, bo w turnieju olimpijskim obowiązują rozstawienia, ale nie tzw. wolne losy i wszyscy zaczynają od pierwszej rundy. Grozi nam fala wycofań.

Między szlemem a igrzyskami

Dodatkowo wcześniej, bo już 19 lipca wystartuje dwudniowy turniej gry mieszanej, w którym być może także będą chcieli zagrać najlepsi zawodnicy, którzy zajdą daleko w Londynie. Terminarz tenisa na igrzyskach w Los Angeles został kompletnie nieprzemyślany i może spowodować, że część zawodników stanie przed dylematem: opuścić Wimbledon czy walkę o olimpijskie medale?

Wyzwanie jest tym większe, że między Wielką Brytanią a Kalifornią jest dziewięć godzin różnicy, a sam lot trwa około 10 godzin. Do tego dojdzie zmiana nawierzchni: z trawy trzeba będzie przenieść się na korty twarde. Obiekt olimpijski w Carson niedaleko Los Angeles jest kompletnie nieznany dla światowej czołówki, wymaga oswojenia się z warunkami. Tylko kiedy, skoro czas będzie naglił?

Dość powiedzieć, że gdy 14 lipca w Kalifornii odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk, w Londynie rozgrywane będą półfinały singla panów. Trudno zrozumieć, dlaczego organizatorzy zdecydowali się na taki plan. Igrzyska potrwają od 14 do 30 lipca. Czy tenisiści nie mogli rywalizować w ostatnim tygodniu zmagań olimpijskich? Muszą właściwie startować na początku igrzysk? Skoro można było zamienić pływanie z lekkoatletyką, to być może i tenis mógł zostać przesunięty. Tradycyjnie pływacy o medale walczyli zwykle w pierwszym tygodniu olimpijskim, a lekkoatleci w drugim - w Los Angeles będzie jednak odwrotnie.

Podstawowy problem polega na tym, że nadchodzące letnie igrzyska ruszają bardzo wcześnie - już w połowie lipca. Ostatnie w Paryżu rozpoczynały się 26 lipca, poprzednie w Tokio - 23 lipca, te w Rio 2016 - 5 sierpnia, w Londynie - 27 lipca. Wimbledon z kolei zwykle kończy się w połowie lipca, więc w ostatnich przypadkach zawsze był większy odstęp między rywalizacją w ramach Wielkiego Szlema a zmaganiami medalowymi. To, że tenis ruszał na igrzyskach już w pierwszych dniach, nie stanowiło wówczas aż tak wielkiego problemu w porównaniu do 2028.

Wcześniej niż ostatnio

Dlaczego sportowcy w Los Angeles będą walczyć o medale tak wcześnie? Argumentów jest kilka. Pod koniec lipca i we wrześniu w Kalifornii panują zwykle największe upały i dlatego Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOI) postanowił przesunąć igrzyska. Ponadto organizatorzy planują wykorzystać główne lokalne obiekty i akademiki uniwersyteckie jako formę zakwaterowania m.in. dla mediów i obsługi, a miejsca te muszą być gotowe później na przyjazd studentów na semestr jesienny, który rusza koniec sierpnia. Pamiętajmy też, że w dniach 15-27 sierpnia w Los Angeles odbędą się także igrzyska paralimpijskie. Jednocześnie królem w USA pozostaje futbol amerykański, a w drugiej połowie sierpnia ruszają mecze przedsezonowe NFL. Część obiektów olimpijskich to na co dzień stadiony wykorzystywane przez drużyny futbolowe.

W tej sytuacji najbardziej traci właśnie tenis. Kluczowe pytanie brzmi: więcej gwiazd zrezygnuje z Wimbledonu czy igrzysk w Los Angeles? Ciężko będzie pogodzić zmagania na dwóch różnych kontynentach w zupełnie innych strefach czasowych i na innych nawierzchniach. Jet lag może stanowić ogromne wyzwanie dla tych, którzy przylecą tuż przed igrzyskami lub już w ich trakcie - np. dla półfinalistów singla pań i panów. MKOI musi pogodzić racje wielu dyscyplin sportowych, ale trudno nie pozbyć się wrażenia, że odpowiedzialny za rywalizację olimpijską World Tennis - bo ATP i WTA odpowiadają za swoje cykle rozgrywkowe - nie dopilnował interesów tenisistów. Ucierpią najwięksi - ci, którzy w Londynie zajdą daleko, a nie chcą odpuszczać szlema.

Nie ma wątpliwości, że z Los Angeles nie wycofają się amerykańskie gwiazdy - w tym m.in. Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimowa, Madison Keys, Frances Tiafoe, Ben Shelton i Tommy Paul. Dla nich to będzie z oczywistych względów impreza sportowa roku. Ale dla innych? Igrzyska są różnie traktowane w tenisie z uwagi na fakt, że nie należą do prestiżowych imprez wielkoszlemowych, a zawodnicy nie dostają punktów za występy olimpijskie.

Co zrobią Polacy?

W Paryżu dwa lata temu nie zagrali m.in. Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Jelena Rybakina, Marketa Vondrousova (obrończyni tytułu), Emma Raducanu, Madison Keys, Andrej Rublow i Ben Shelton. Nie jest więc tak, że walka o medale to magnes, który przyciąga każdego. Nie wykluczam, że część zawodników, zwłaszcza z amerykańskim paszportem, może zrezygnować z Wimbledonu kosztem igrzysk. Jednocześnie zapewne będą i tacy, którzy nastawią się właśnie na Londyn, bo nie byli przekonani do rywalizacji olimpijskiej, a problemy logistyczne tylko ich dodatkowo zniechęcą.

A jak w tej sytuacji odnajdą się Polacy? Z jednej strony Iga Świątek nigdy nie odpuszcza szlemów, ale z drugiej igrzyska to dla niej najważniejsze starty w karierze. Przeżywała mocno niepowodzenie w Paryżu, gdy przegrała w półfinale z Qinwen Zheng. Marzyła o złocie, skończyła z brązem, i tak historycznym dla polskiego tenisa, ale jej ambicje, a także całej Polski, na pewno były większe. Na dziś jeszcze za wcześnie, by przewidywać, co zdecyduje Iga, ale prawdopodobnie, gdyby miała wybierać, to prędzej pominie Londyn niż Los Angeles.

Tym bardziej że w USA może mieć paradoksalnie łatwiej niż cztery lata wcześniej we Francji. W Paryżu spoczywała na niej największa presja, z jaką mierzyła się i zmierzy w trakcie swojej kariery: była wówczas światową jedynką, turniej rozgrywano na jej ukochanej mączce i to na kortach Roland Garros, nie zagrały jej największe rywalki Sabalenka i Rybakina, a Świątek chwile wcześniej wygrała trzy imprezy na mączce z rzędu: Madryt - Rzym - Paryż. Wielu widziało w niej murowaną faworytkę do złota, co musiało ciążyć. W Los Angeles będzie łatwiej o tyle, że nie spotka się z równie wysokimi oczekiwaniami. Tam największa presja spotka m.in. Gauff i Pegulę.

A inni nasi tenisiści? Na ten moment do turnieju olimpijskiego zakwalifikowaliby się w grze pojedynczej także Maja Chwalinska, Magdalena Fręch i Magda Linette. Niewykluczone, że zagrają tam także Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Ten ostatni będzie miał spory dylemat, bo jednak trawa to jego ukochana nawierzchnia, za nic nie odpuści Wimbledonu.

Na ten moment najbardziej poszkodowani mogą być Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, który od lat dominują w męskich rozgrywkach, a gdyby doszli do finału Wimbledonu - spotkali się w nim rok temu - to trzy dni później mogliby już rywalizować w mikście na igrzyskach. Szalony terminarz budzi poczucie żalu, że z punktu widzenia tenisistów nie udało się igrzysk, rozgrywanych raptem raz na cztery lata, zaplanować inaczej.