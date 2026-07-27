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Młodzieżowy reprezentant Polski może odejść z Ekstraklasy. "Dzieje się bardzo dużo"

Piast Gliwice utrzymał się w Ekstraklasie, a w poniedziałek rozpocznie rywalizację na tym poziomie rozgrywkowym w kolejnym sezonie. Niewykluczone, że z klubu odejdzie jedna z gwiazd. - Zawodnicy wiedzą, że przy podejmowaniu takich decyzji bierzemy pod uwagę również ich dobro - tłumaczy Łukasz Piworowicz, dyrektor sportowy Piasta.
DLORA
Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Wyborcza.pl

Piast Gliwice był zamieszany w walkę o utrzymanie w poprzednim sezonie Ekstraklasy. Zespół Daniela Myśliwca zapewnił sobie miejsce w elicie po ostatniej kolejce, w której Lechia Gdańsk nieoczekiwanie przegrała 2:3 z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Na razie Piast sprowadza piłkarzy bez kwot odstępnego - w tym gronie jest m.in. Jakub Łabojko (wcześniej Motor Lublin), Samuel Ntamack (SD Huesca) czy Marcel Mendes-Dudziński (Legia Warszawa). Zaraz Piast może zarobić konkretne pieniądze na jednej ze swoich gwiazd.

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Młodzieżowy reprezentant Polski może odejść z Piasta. "Cieszy się zainteresowaniem"

Łukasz Piworowicz, dyrektor sportowy Piasta ujawnił w wywiadzie dla weszło.com, że Drapiński może odejść z klubu jeszcze w trakcie letniego okna.

- Wokół Igora dzieje się bardzo dużo. Nie ukrywam, że cieszy się zainteresowaniem, zarówno klubów polskich, jak i zagranicznych - nawet spoza Europy. A kiedy odejdzie? Rynek da odpowiedź. Na pewno nie możemy wykluczyć, że sprzedamy go jeszcze w tym okienku. Nie jesteśmy klubem, który będzie w mediach ogłaszał swoje oczekiwania transferowe. Zawodnicy wiedzą, że przy podejmowaniu takich decyzji bierzemy pod uwagę również ich dobro - powiedział.

Jednocześnie Piworowicz zaznaczył, że spory wpływ na zwiększenie zainteresowania Drapińskim miała zmiana jego pozycji na boisku. Wcześniej, w formacji z czwórką obrońców, Drapiński grał jako lewy obrońca, a potem został przemianowany na stopera. - Głównie pod tym kątem rozpatrują go teraz potencjalni chętni - dodaje dyrektor sportowy.

Aktualny kontrakt Drapińskiego z Piastem jest ważny do czerwca 2029 r., a w nim ma znajdować się klauzula odstępnego w wysokości miliona euro. W ostatnich miesiącach, w kontekście Drapińskiego, wymieniano takie kluby, jak Widzew Łódź, Pisa SC, Aarhus GF, FC Kopenhaga i Red Bull Salzburg. Tak relatywnie niska klauzula wykupu nie uczyni Drapińskiego rekordem sprzedażowym Piasta - ten obecnie należy do Patryka Dziczka, który odchodził latem 2019 r. do Lazio za 2,15 mln euro.

Warto dodać, że Drapiński to reprezentant Polski U-21. Zawodnik Piasta jest ważnym punktem w kadrze Jerzego Brzęczka, gdzie tworzy duet środkowych obrońców z Mariuszem Kutwą (Wisła Kraków) lub Wojciechem Mońką (Lech Poznań).

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Napastnik odejdzie z Piasta. Kierunek: Indonezja

Prawdopodobnie z Piastem pożegna się też inny piłkarz. Mowa o Adrianie Dalmau, który w poprzednim sezonie strzelił trzy gole w osiemnastu meczach dla Piasta. Hiszpan ma kontynuować karierę w lidze indonezyjskiej.

- Jesteśmy bardzo blisko zmiany przynależności klubowej tego zawodnika. Dopóki jednak nie podpiszemy dokumentów, nic nie jest przesądzone. Wszystko jednak zmierza ku rozstaniu, Dalmau dostał ciekawą propozycję i zapewne będzie chciał z niej skorzystać - potwierdził Piworowicz.

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