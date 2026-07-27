Królewski wyprowadził kontrę. "Ewidentnie pan Boniek tego nie czytał"

- Przede wszystkim polska piłka musi nie tylko się rozwijać, ale również otrzymać od UEFA szacunek, na który zasługuje. Polska powinna mieć więcej miejsc w europejskich pucharach. Nie zdziwiłbym się, gdyby Liga Mistrzów była nadal powiększana. Przeszliśmy już z 32 do 36 drużyn. Polska zaczyna dostawać swoją szansę, ale chciałbym, żeby polskie kluby miały zagwarantowane miejsca - takie słowa w niedawnym wywiadzie dla TVP Sport wypowiedział Peter Moore. Były prezes Liverpoolu jest obecnie udziałowcem Wisły Kraków, która niedawno awansowała do Ekstraklasy.

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Boniek zaczepił Petera Moore'a. Królewski wyprowadził kontrę

Dość niespodziewanie wypowiedź Anglika skrytykował Zbigniew Boniek. Były szef PZPN na portalu X odniósł się do wpisu ze słowami Moore'a i zapytał "on wie, o czym mówi?". Działacz Wisły odpowiedział mu nawet, prosząc, by następnym razem przeczytał więcej, niż tylko nagłówek z jedną wypowiedzią i wyjaśniając, że Polska może skorzystać na chęci UEFA do poszerzania rozgrywek. Teraz w podobnym tonie, choć nieco dosadniej, słowa Bońka skomentował Jarosław Królewski w wypowiedzi dla portalu Meczyki.

- Ewidentnie pan Boniek nie czytał tego artykułu. Gdyby go przeczytał i chciał zrozumieć, o co chodziło Peterowi Moore'owi, to bardzo szybko doszedłby do wniosku, że ma rację. Jeśli kluby z angielskiej Premier League, w której Peter Moore wiele lat był, mają więcej przedstawicieli i pieniędzy z roku na rok, to ta dziura pomiędzy klubami z Europy Zachodniej i naszymi będzie się pogłębiać. To nie jest wymyślona rzecz. Zastanawiamy się w Polsce, czy klub jako całość jest warty 15 mln euro, a w Anglii zespoły notują przychody w miliardach - powiedział Królewski.

Pochwały dla Mioduskiego

Przy okazji pochwalił też prezesa Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego, który swego czasu intensywnie działał na rzecz utworzenia Ligi Konferencji. To te rozgrywki właśnie dały Ekstraklasie szansę (wykorzystaną) na lepsze wyniki na arenie międzynarodowej i na awans do Top 12 lig rankingu UEFA i pięć miejsc w europejskich pucharach zamiast czterech.

- Możemy krytykować politykę prezesa Legii, Dariusza Mioduskiego, ale prawda jest taka, że bez jego lobbingu ws. Ligi Konferencji nie byłoby tych rozgrywek i milionów euro, które płyną do budżetu polskich klubów - podsumował Królewski.