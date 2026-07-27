Powrót na stronę główną

Mrozek coraz bliżej odejścia z Lecha. W grze trzy kluby

Po transferze Mateusza Lisa Bartosz Mrozek stracił miejsce w pierwszym składzie Lecha Poznań. Coraz więcej wskazuje na to, że bramkarz opuści "Kolejorza" już w letnim okienku transferowym. Portal Meczyki donosi, że w grze o Polaka mają być trzy kluby zagraniczne.
DLOPO
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Bartosz Mrozek od lat był pewnym punktem w bramce Lecha Poznań. Z wychowankiem w podstawowym składzie "Kolejorz" świętował dwa mistrzowskie tytuły z rzędu. Sytuacja goalkeepera znacznie pogorszyła się wraz ze startem nowego sezonu. Latem klub pozyskał Mateusza Lisa i to właśnie były bramkarz Goztepe jest obecnie pierwszym wyborem trenera Nielsa Frederiksena. 

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Trzy kluby mają walczyć o transfer Mrozka 

Portal Meczyki przekazał, że o bramkarza Lecha Poznań mają walczyć trzy kluby. Jednym z nich jest zespół z ligi MLS - Los Angeles Galaxy, drugim jedna z drużyn tureckich, a trzeciej opcji nie zdradzono. 

"Bartosz Mrozek ma propozycje z LA Galaxy, Turcji i jest jeszcze jeden kierunek. Trwają rozmowy ws. transferu. Dziś normalnie trenował z zespołem." - pisze na portalu X Tomasz Włodarczyk, z portalu Meczyki. 

Zobacz też: Dlatego upadł hitowy transfer Widzewa. "Powiedział, żeby nie szedł do Polski"

Mrozek wciąż trenuje z Lechem 

Bramkarz pojawił się na poniedziałkowej sesji treningowej Lecha Poznań. Przed "Kolejorzem" rewanżowe spotkanie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z duńskim Aarhus. Mecz powinien być formalnością, w Danii podopieczni trenera Nielsa Frederiksena wygrali aż 4:1. 

Mrozek jest wychowankiem Lecha. Do klubowej akademii trafił w wieku 14 lat. Przez lata był wypożyczany do innych klubów. W latach 2022-2023 reprezentował Stal Mielec, prezentował się tam tak dobrze, że w Poznaniu postanowiono dać mu szansę w roli pierwszego bramkarza. Taki ruch się opłacił, Mrozek przyczynił się do dwóch mistrzostw kraju z rzędu. Dzięki dobrej grze goalkeeper trafił też do pierwszej reprezentacji Polski, ale póki co nie doczekał się debiutu w zespole narodowym. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji