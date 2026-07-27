Mrozek coraz bliżej odejścia z Lecha. W grze trzy kluby

Bartosz Mrozek od lat był pewnym punktem w bramce Lecha Poznań. Z wychowankiem w podstawowym składzie "Kolejorz" świętował dwa mistrzowskie tytuły z rzędu. Sytuacja goalkeepera znacznie pogorszyła się wraz ze startem nowego sezonu. Latem klub pozyskał Mateusza Lisa i to właśnie były bramkarz Goztepe jest obecnie pierwszym wyborem trenera Nielsa Frederiksena.

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Trzy kluby mają walczyć o transfer Mrozka

Portal Meczyki przekazał, że o bramkarza Lecha Poznań mają walczyć trzy kluby. Jednym z nich jest zespół z ligi MLS - Los Angeles Galaxy, drugim jedna z drużyn tureckich, a trzeciej opcji nie zdradzono.

"Bartosz Mrozek ma propozycje z LA Galaxy, Turcji i jest jeszcze jeden kierunek. Trwają rozmowy ws. transferu. Dziś normalnie trenował z zespołem." - pisze na portalu X Tomasz Włodarczyk, z portalu Meczyki.

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Mrozek wciąż trenuje z Lechem

Bramkarz pojawił się na poniedziałkowej sesji treningowej Lecha Poznań. Przed "Kolejorzem" rewanżowe spotkanie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z duńskim Aarhus. Mecz powinien być formalnością, w Danii podopieczni trenera Nielsa Frederiksena wygrali aż 4:1.

Mrozek jest wychowankiem Lecha. Do klubowej akademii trafił w wieku 14 lat. Przez lata był wypożyczany do innych klubów. W latach 2022-2023 reprezentował Stal Mielec, prezentował się tam tak dobrze, że w Poznaniu postanowiono dać mu szansę w roli pierwszego bramkarza. Taki ruch się opłacił, Mrozek przyczynił się do dwóch mistrzostw kraju z rzędu. Dzięki dobrej grze goalkeeper trafił też do pierwszej reprezentacji Polski, ale póki co nie doczekał się debiutu w zespole narodowym.