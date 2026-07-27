Reprezentant kraju trenuje z polskim klubem. Będzie głośny powrót?

Karol Linetty ostatni raz wystąpił w reprezentacji narodowej w 2023 roku jeszcze pod wodzą Fernando Santosa. Pomocnik jest w tej chwili bardzo daleko od gry w kadrze. Nie jest bowiem jasne, w którym klubie będzie kontynuował karierę.

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Linetty wróci do Lecha Poznań? Szanse nie są duże

Wychowanek "Kolejorza" po wyjeździe z Polski już 10 lat temu grał w dwóch włoskich klubach: najpierw w Sampdorii, a następnie w Torino. W sierpniu ubiegłego roku zdecydował się na zupełnie nowy kierunek. Jego przygoda w Turcji skończyła się jednak wyjątkowo szybko.

W barwach Kocaelisporu w sezonie 2025/26 Linetty rozegrał łącznie 28 meczów, w których zaliczył 3 asysty. Jako, że nie był w planach klubu na kolejny sezon, mógł zdecydować o swojej przyszłości. Co ciekawe, jednostronnie przedłużył swoją umowę, a następnie... zerwał ją za porozumieniem stron. Chodziło, rzecz jasna, o pieniądze. Ostatecznie 31-latek, według nieoficjalnych informacji, miał zainkasować za ten ruch 200 tys. euro, a więc w przeliczeniu ponad 860 tys. złotych.

Linetty jest więc wolnym zawodnikiem. Swego czasu media łączyły go m.in. z Wieczystą oraz Wisłą Kraków. Informacje te zostały zdementowane odpowiednio przez Sławomira Peszkę oraz Jarosława Królewskiego. 47-krotny reprezentant Polski zaczął więc treningi w swoim macierzystym klubie.

"W Lechu Poznań każdy wychowanek jest mile widziany i może korzystać ze wszystkich udogodnień boiskowych oraz sprzętowych, które są przy ulicy Bułgarskiej. Dziś treningi z Kolejorzem gościnnie rozpoczął Karol Linetty, który w ostatnim sezonie był graczem Kocaelisporu. Dobrze Cię widzieć, Karol!" - poinformował klub za pośrednictwem portalu X.

W barwach Lecha Poznań Karol Linetty rozegrał łącznie 112 meczów, w których zdobył 11 goli i dołożył 15 asyst. Czy ten bilans niedługo się zwiększy? Szanse na powrót 31-latka do "Kolejorza" nie są duże, choć część kibiców mistrzów Polski widziałaby pomocnika w swojej drużynie.

"Fajnie widzieć Karola w trykocie Lecha. Dobrze by było podpisać kontrakt chociaż na rok" - napisał jeden z fanów.

"Jak już tu jest, to niech zostanie, jeśli nie ma chorych wymagań finansowych. Mały niesmak pozostał, ale to wciąż top 3 moich ulubionych lechowych wychowanków" - dodał inny.

"Tylko nie wpadnijcie na pomysł, żeby go podpisywać. Co nie zmienia faktu, że zachowanie Klubu w stosunku do Karola to jest klasa, tak to powinno wyglądać" - skomentował kolejny kibic.

W środę 29 lipca mistrzowie Polski zagrają u siebie w rewanżowym spotkaniu II rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Początek meczu z Aarhus GF o godzinie 19.00. W pierwszym starciu Lech wygrał 4:1. Zapraszamy do śledzenie na żywo tego pojedynku na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.