Jeśli spojrzymy na samą górę rankingu WTA to nie zmienia się w nim praktycznie nic. Od 21 października 2024 stawce przewodzi Aryna Sabalenka, Białorusinka zrzuciła z tronu Igę Świątek. Sporo wskazuje na to, że tenisistka może spędzić na szczycie co najmniej dwa lata. W tourze brakuje rywalek, które potrafiłyby potwierdzić wysoki poziom w dłuższym okresie czasu. Mimo to największym problemem dla siebie staje się sama Sabalenka.

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Sabalenka ma problem. "Daleko za Igą Świątek"

Portal tennis365.com zwrócił uwagę na spory problem w grze Sabalenki. Wcześniej Białorusinka potrafiła wielokrotnie zupełnie zdominować swoje przeciwniczki, triumfując w danych setach 6:0 lub 6:1. W tym sezonie się to jednak zmieniło. Liderka rankingu WTA w takim stosunku zwyciężała tylko 9 razy. Jest daleko za Igą Świątek, która mimo słabego sezonu ma aż 20 takich wygranych.

Najwięcej setów wygranych 6:0 lub 6:1 w 2026 roku w turniejach WTA Tour:

Mirra Andreeva – 20

Iga Świątek – 20

Coco Gauff – 18

Iva Jovic – 17

Diana Shnaider – 16

Elina Svitolina – 16

Aryna Sabalenka 9

"Jest daleko za niektórymi ze swoich największych rywalek w WTA Tour, w tym Igą Świątek i Mirrą Andreevą, które przewodzą liście z wynikiem 20 setów każda, 6:0 6:1" - podsumował portal tennis365.com.

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Do tego dużym kłopotem Sabalenki są trzecie sety. Białorusinka przegrała 6:0 w decydującej partii meczu w Berlinie, z Jessicą Pegulą. Taki sam wynik padł w półfinale Roland Garros, przeciwko Dianie Sznajder.

Za plecami Sabalenki w rankingu WTA znajduje się Elena Rybakina, trzecia jest Jessica Pegula. Iga Świątek zajmuje dopiero ósmą lokatę. Białorusinka w tym nie wygrała żadnego turnieju wielkoszlemowego.