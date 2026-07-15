Legenda chce pomóc Świątek. "Trzeba absolutnie zlikwidować pozycję psychologa"

W ostatnim czasie Iga Świątek boryka się z problemami, przez które spadła na ósme miejsce w rankinu WTA i dawno nie wygrała żadnego tytułu, a jeszcze niedawno zdobywała je seriami. Byli zawodnicy, czy eksperci zauważają, że polska tenisistka ma problemy natury emocjonalnej. - Była po prostu tak rozchwiana, że nie potrafiła się dziś utrzymać - przyznała po porażce z Alexandrą Ealą na Wimbledonie jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii, Martina Navratilova. Coraz częściej krytykowana jest m.in. postawa Darii Abramowicz - psycholożki raszynianki.

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Legendarny sportowiec chce pomóc Idze Świątek

Teraz dość niespodziewany głos wybrzmiał od legendy polskiego i amerykańskiego sportu. Sam do Interii zadzwonił Roman Wrocławski, czyli legendarny polski mistrz świata w zapasach, który jest kibicem Igi Świątek. - Jestem gotów pomóc tej wyjątkowej dziewczynie, której trzeba powiedzieć prawdę: "Iga, ty już umiesz wszystko, przecież seryjnie wygrywałaś. Po co od nowa odkrywać Amerykę?". Dzisiaj trzeba ją inspirować, pozytywnie natchnąć, a nie sprawiać, by jej miłość do tenisa przechodziła w obrzydzenie - wyznał.

- Trzeba odbyć bardzo specyficzną rozmową ze specyficzną semantyką. Po prostu zastosować wariant ewangeliczny, czyli wziąć Igę i razem z nią oddzielić dobro od zła. A skończyć z bzdurnym modelem, bo wszyscy mądrzy ludzie podkreślają, że psycholog ma tylko uzupełniać tło, a jego rola jest służebna. Od góry do dołu o wszystkim ma decydować trener. Już za moich czasów też przerabialiśmy psychologów, ale niczego nikomu nie ujmując, na końcu w naszych ukochanych zapasach wychodziło tak, że trzeba było wspierać psychologów - wyznał.

"W teamie Igi trzeba absolutnie zlikwidować pozycję psychologa"

Chwilę później powiedział wprost, co myśli o współpracy Igi Świątek z psychologiem. - Za to, co powiem teraz, biorę pełną odpowiedzialność: w teamie Igi trzeba absolutnie zlikwidować pozycję psychologa. A przynajmniej na jakiś czas nim przyjdzie próba skorzystania z kogoś nowego. A na teraz, w miejsce psychologa, wprowadzić pozycję demagoga. I ja jestem gotowy - zagwarantował.

Zdaniem Wrocławskiego Igę Świątek trzeba teraz "tylko i aż zrelaksować". - Iga to mistrzyni najwyższej klasy, całą gębą. Ją trzeba teraz tylko i aż zrelaksować, a ona automatycznie sama wróci do - nomen omen - swoich automatyzmów. Przecież nie zapomniała, jak się gra w tenisa na poziomie, z którym na długo się oswoiła - podkreślił.

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- Nie mogę się doczekać powrotu Igi na właściwe tory, bo gdy wpadła w obecną spiralę, zacząłem czuć się źle. Jej dobro leży mi głęboko na sercu. Iga sprawiła nam tak wiele radości, jest fenomenalną ambasadorką sportu i sprawia, że człowiek czuje się jeszcze dumniejszym Polakiem - zakończył.