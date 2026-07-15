Iga Świątek marzy o wyprowadzce. W tym kraju chce zamieszkać

Dla wielu tenisistek okres tuż po Wimbledonie jest czasem na chwilę odpoczynku i zebranie sił przed zmaganiami na kortach twardych. Nie inaczej jest w przypadku Igi Świątek, która po słabszych niż w zeszłym roku wynikach na trawie szykuje się do powrotu do zmagań. Jej najbliższym występem będzie rozgrywany w sierpniu turniej w Toronto.

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Wolne chwile 25-latka spędza m.in. współpracując ze swoimi sponsorami w kampaniach reklamowych. Niedawno Świątek wzięła udział w nagraniach projektu "Hydrate Your Dreams" marki Oshee, podczas których opowiedziała o m.in. o wciąż niespełnionych marzeniach.

Oto największe marzenia Igi Świątek

- Tenisowe marzenie to zwycięstwo na wszystkich Szlemach, czyli zdobycie karierowego Wielkiego Szlema. Życiowe? Dom we Włoszech - stwierdziła. Żadna z tych odpowiedzi nie może dziwić, gdyż triumfy we wszystkich czterech turniejach wielkoszlemowych to cel każdego tenisisty, a 25-latka niejednokrotnie podkreślała swoje uczucia względem Italii.

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Nie jest to bowiem pierwszy raz, gdy Iga Świątek zdradziła swoje marzenie zamieszkania na Półwyspie Apenińskim. W październiku 2025 roku Polka pojechała na krótkie wakacje, a niedługo później opowiedziała o czasie spędzonym we Włoszech. - Mogłabym tam mieszkać, może w przyszłości zamieszkam. Włochy są niesamowite. Moim marzeniem jest mieć tam dom - stwierdziła.

Iga Świątek uwielbia Italię

Swoje uwielbienie dla tego kraju była liderka światowego rankingu wyraża również na inne sposoby. 25-latka przy okazji turniejów tenisowych w Rzymie zawsze odwiedza restaurację La Vittoria. Same występy w stolicy Włoch są zazwyczaj udane, gdyż Świątek wygrywała zmagania w Wiecznym Mieście w 2021, 2022 i 2024 roku. Co więcej, jej ulubionym deserem jest włoskie tiramisu.

Natomiast do karierowego Wielkiego Szlema brakuje Idze Świątek już tylko triumfu w Australian Open. Obecnie ósma tenisistka świata dwukrotnie wystąpiła w półfinale turnieju w Melbourne. W 2022 roku w dwóch setach uległa Danielle Collins. Trzy lata później lepsza okazała się Madison Keys, wygrywając mecz w tie-breaku trzeciego seta.