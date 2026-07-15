Iga Świątek nie wróci szybko na kort. To dlatego nie zagra w Waszyngtonie

Iga Świątek przebywała ostatnio na wakacjach, a obecnie trenuje na kortach Legii w Warszawie. W ten sposób przygotowuje się do kolejnych startów, które jednak nie nastąpią aż tak szybko. Jak podał portal TVP Sport, tenisistka ma wrócić do gry na turnieju rangi WTA 1000 w kanadyjskim Toronto. Te zawody ruszają 2 sierpnia, co oznacza, że Świątek swój pierwszy mecz zagra pewnie około 4 sierpnia. Wcześniej, z racji rozstawienia, otrzyma w I rundzie tzw. wolny los.

Zaraz po Toronto Polka ma wystąpić w Cincinnati, czyli na kolejnej imprezie kategorii 1000, która rusza 13 sierpnia i gdzie będzie bronić tytułu wywalczonego rok temu. Te dwa turnieje będą stanowić dla niej główny sprawdzian przed startującym 30 sierpnia, wielkoszlemowym US Open. Jak interpretować te najbliższe plany Świątek?

Kiedy wróci Iga Świątek?

Powyższy zarys rozkładu najbliższych startów oznacza, że prawdopodobnie minie miesiąc między oficjalnymi meczami Świątek. Ostatnie spotkanie Polka rozegrała 4 lipca w Wimbledonie, gdy w III rundzie przegrała z Filipinką Alexandrą Ealą. Wcześniej zaś po Roland Garros nie startowała przez 23 dni, zanim pojawiła się na trawie w Bad Homburg, gdzie przegrała w II rundzie.

W tym sezonie nasza mistrzyni wielkoszlemowa ma już na koncie kilka takich dłuższych przerw od startów. To zresztą zrozumiałe - jeśli odpada się z danych imprez wcześniej, automatycznie zyskuje się wolne dni. Tym bardziej że Polka świadomie nie decyduje się na branie udziału w mniejszych, dodatkowych turniejach rangi 500 czy 250. Wśród kibiców pojawiło się ostatnio wiele komentarzy, że to błąd i że Świątek powinna po Wimbledonie wrócić do gry znacznie szybciej.

Jeśli spojrzymy na kalendarz turniejów na kortach twardych tuż po Londynie, opcji było kilka. Właśnie ruszyły zawody w Atenach, potem tenisistki zagrają w Pradze, a następnie od 27 lipca w Waszyngtonie. I to właśnie wokół stolicy USA pojawiało się ostatnio najwięcej pytań: czy Polka tam zagra i czy powinna tam wystąpić.

W Waszyngtonie odbędzie się impreza rangi WTA 500, a na liście zgłoszeń znajdziemy sporo mocnych zawodniczek, w tym m.in. Martę Kostiuk, Ivę Jovic, Annę Kalinską, Jasmine Paolini, Naomi Osakę czy Elinę Switolinę. Niewykluczone, że na start zdecyduje się również Jessica Pegula.

Dlaczego brak Waszyngtonu nie dziwi?

Z jednej strony taki start w USA byłby dla Świątek szansą na rozegranie kilku spotkań więcej na nawierzchni twardej. Mogłaby wygrać kilka meczów z rzędu i powoli budować pewność siebie, której ostatnio tak bardzo jej brakuje. W tym roku Iga tylko dwa razy zdołała wygrać cztery mecze z rzędu - działo się to podczas styczniowego Australian Open oraz w maju w Rzymie. Wyraźnie widać, że potrzebuje serii zwycięstw.

Z drugiej strony o wygrane w Waszyngtonie wcale nie byłoby tak łatwo, skoro grać mają tam Kostiuk, Paolini czy Switolina, z którymi Polka przegrywała ostatnie pojedynki. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zapewne wystąpić w turnieju rangi 250, jak dawniej w Warszawie. Zwyciężyła tam w sezonie 2023, ale niestety była to ostatnia edycja tych zawodów. Dziś żal jest tym większy, że turniej odbywał się pod koniec lipca. Iga - mimo surowych zasad, jakie ograniczają starty tenisistkom z top 10 rankingu w imprezach WTA 250 - mogłaby w stolicy naszego kraju wystąpić jako reprezentantka gospodarzy oraz obrończyni tytułu. Szkoda więc podwójnie, że takiego turnieju nie ma już na mapie profesjonalnych rozgrywek kobiecego tenisa.

Jednocześnie jednak nie ma pewności, że Iga zdecydowałaby się zagrać w mniejszym turnieju w Warszawie. Zupełnie nie dziwię się bo wiem, że obecnie planuje wystąpić dopiero w Kanadzie, czyli za około trzy tygodnie. Pamiętam doskonale, co sama mówiła w październiku.

- Sezon jest długi, a w jego drugiej części zawodnicy są bardziej zmęczeni. Najtrudniejsza jest ta zmiana w Azji, bo czujesz, że sezon dobiega końca, ale wciąż musisz dać z siebie wszystko. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera za kilka lat. Być może będę musiała opuścić niektóre turnieje, nawet jeśli będą obowiązkowe - taką deklaracją podzieliła się wtedy Świątek.

Więcej czasu, o którym marzyła

Nasza tenisistka wielokrotnie krytykowała zbyt napięty kalendarz WTA. W styczniu 2026 po Australian Open przyznała, że opuści jakieś turnieje rangi WTA 1000. Podejrzewałem wtedy, że może chodzić o Dubaj, Toronto i Wuhan, gdzie dotąd aż tak nie błyszczała. Jak powiedziała, tak zrobiła - w lutym pominęła start w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

- Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jaki będzie efekt, ale uważam, że to konieczne. Jeśli chcesz poprawić swoją grę - chyba że chcesz pozostać na tym samym poziomie i po prostu przygotowywać się do każdego turnieju - wtedy można tak robić i grać dobrze. Ale jeśli chcesz coś poprawić, fajnie byłoby mieć na to czas. Niestety kalendarz go nie daje - tłumaczyła.

Skoro więc Świątek chciała mieć więcej czasu na treningi, to dziś właśnie może z tego korzystać. Pewnie nie do końca w takich okolicznościach, jakie sobie wyobrażała - bo przecież wynika to z niepowodzeń na wczesnych etapach danych imprez. Ale nie da się nie zauważyć, że ma w tym sezonie więcej czasu na trenowanie, co z punktu widzenia nauki w ramach współpracy z trenerem Francisco Roigiem może okazać się bezcenne. Tak było już na samym starcie ich wspólnej drogi, gdy po odpadnięciu z turnieju w Miami Polka nie grała przez trzy tygodnie. W tym czasie ogłosiła nazwisko nowego trenera, który zastąpił na stanowisku Wima Fissette’a.

W przypadku Roiga nie jest jednak pewne, jak wyglądać będzie dalsza współpraca hiszpańskiego trenera ze Świątek. Tenisistka zapowiadała przed Wimbledonem, że w dalszej części roku zatrudni kolejnego szkoleniowca, bo Roig "nie zrobi całego sezonu". Nie wyjaśniła, co stoi za tą zmianą, nie ujawniła, kiedy może pojawić się nowe nazwisko na jej ławce, ani kto to będzie. Po przegranej w Londynie przyznała jedynie, że wciąż trwa etap poszukiwań.

Jeśli zaś chodzi o jej plan startów, pewne jest jedno: jeśli od początku roku chciała więcej trenować, pozostać na chwilę poza rozgrywkami WTA i po prostu rzadziej grać o stawkę, to zupełnie nie dziwi mnie, że nie planuje startować w Waszyngtonie. Nigdy tam wcześniej nie występowała, byłaby zmuszona wylecieć do USA ponad tydzień wcześniej. Wygląda na to, że zamiast szukać rywalizacji na siłę na kortach twardych, woli spokojnie popracować w Warszawie.

Nad czym powinna pracować? Przede wszystkim Świątek może skupić się na szlifowaniu serwisu. Sama przyznała niedawno, że to jedno z najtrudniejszych zagrań w tenisie, bo każdy błąd popełniony w czasie procesu serwowania może prowadzić do nieskutecznego podania. Pod wodzą Roiga Świątek wprowadza zmiany w serwisie, a część ekspertów - w tym m.in. była liderka rankingu Angelique Kerber na łamach Sport.pl - sugeruje, że mogłaby zatrudnić biomechanika, który pomógłby jej lepiej serwować. Na ten moment jednak Polka nie zdecydowała się na taki krok. A efekty treningów w Warszawie zobaczymy w Toronto na początku sierpnia.