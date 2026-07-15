Biją na alarm ws. Świątek. Tylko Sabalenka jest w gorszym położeniu

Iga Świątek przystępowała do tegorocznego Wimbledonu jako obrończyni tytułu, ale tym razem odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie - po porażce z Alexandrą Ealą. Ostatecznie rozstrzygnięcia imprezy w Londynie ułożyły się w taki sposób, że Polka spadła w rankingu WTA na ósme miejsce - za finalistki z Czech. Przed naszą tenisistką kolejne trudne tygodnie.

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Tylko Sabalenka ma więcej punktów do obrony od Świątek

W najbliższym czasie, wliczając w to wielkoszlemowy US Open, Świątek ma do obrony aż 1550 punktów. Z tenisistek, które obecnie plasują się w czołowej dziesiątce rankingu WTA, w gorszym położeniu jest tylko Aryna Sabalenka, która broni 2215 punktów.

Na trudną sytuację Polki zwracają uwagę eksperci z portalu tennis365.com, którzy przedstawili, ile punktów mają do obrony czołowe zawodniczki do okresu US Open.

"Po tym, jak Świątek spadła na ósme miejsce w rankingu po nieudanej obronie tytułu mistrzyni Wimbledonu, grozi jej wypadnięcie z pierwszej dziesiątki" - czytamy.

Dwanaście miesięcy temu Polka dotarła do 1/8 finału turnieju w Montrealu zdobyła 120 punktów, następnie triumfowała w Cincinnati Open (1000 punktów), a później przegrała w ćwierćfinale US Open (430). Szczególnie dużym wyzwaniem będzie obrona tytułu w Cincinnati.

A jak wygląda sytuacja Sabalenki? "Światowa jedynka, na której ciąży presja utrzymania pozycji liderki rankingu WTA, ponieważ wyprzedza Rybakinę zaledwie o 407 punktów, rozegrała tylko dwa turnieje w zeszłorocznej serii: Cincinnati Open i US Open" - czytamy.

Sabalenka odpadła w ćwierćfinale w Cincinnati (215 punktów) i wygrała US Open (2000). Rybakina natomiast broni 1215 punktów, więc przy złym obrocie spraw może dojść do zmiany liderki rankingu.

Czołowa dziesiątka rankingu WTA (w nawiasie punkty do obrony):

1. Aryna Sabalenka 8550 pkt (2215)

2. Jelena Rybakina 8143 (1215)

3. Jessica Pegula 6301 (911)

4. Coco Gauff 5649 (575)

5. Mirra Andriejewa 5293 (165)

6. Karolina Muchova 5168 (650)

7. Linda Noskova 5119 (411)

8. Iga Świątek 4539 (1550)

9. Amanda Anisimova 4353 (1455)

10. Elina Switolina 4351 (235)