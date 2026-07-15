- Musisz zaufać procesowi. Szczerze mówiąc, to nie obchodzą mnie już wyniki. Byłam na nich tak skupiona, że trudno to kontynuować. Staram się odpuścić. Nie mam dobrych wyników, więc nie zamierzam ich oczekiwać, bo to się po prostu nie wydarzy - mówiła rozgoryczona Iga Świątek po porażce w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polka uległa 6:7(9), 2:6 Alexandrze Eali i nie obroniła tytułu. Jej słowa obiegły błyskawicznie świat, a wiele osób zaczęło martwić się jej stanem psychicznym i podejściem do rywalizacji.

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Eksperci mówią o trudnej sytuacji Świątek. "Za szybko się z tym wszystkim godzi"

O występie Świątek w Londynie, a także o jej postawie w tym sezonie rozmawiali dziennikarze i eksperci na kanale Break Point na YouTube. - Myślę, że troszeczkę za bardzo Iga zaczyna godzić się z tym, co się dzieje wokół niej. Brakuje tego ducha, tego nastawienia - podkreślał Dawid Celt. Zwrócił uwagę na bardzo kluczową kwestię. To właśnie może mieć wielkie znaczenie dla zjazdu, który notuje nasza rodaczka.

- Zapomina, że jest Igą Świątek. Mimo tego, że ma gorszy okres, gorszy czas, to jest dziewczyna, która w tenisie osiągnęła praktycznie wszystko - z medalem igrzysk, tytułami w szlemie, była numerem jeden. (...) Za szybko się Iga z tym wszystkim godzi. Brakuje tego dobrego nastawienia, by wyjść i pokazać: "Ok, ja mam gorszy czas, ale to nic nie znaczy. Ja się tutaj odbudowuję, ja chcę, ja próbuję". Tego mi brakuje - podkreślał Celt.

Z tym zdaniem zgodził się Marcin Matkowski. - Tu nie chodzi o to, że za mało emanuje pewnością siebie, bo zawsze tenisista może mieć gorsze, lepsze momenty, ale po prostu za mało widać tego, jak wielką jest tenisistką, jak wielką jest gwiazdą, co osiągnęła - podkreślał. Zwrócił uwagę, że brakuje jej takiej aury, która powoduje, że rywalki mogą się jej bać i tracić pewność siebie. - To jest tak, że ona ostatnio zbyt często wygląda jak taki "contender", a więc, że ona chce dopiero coś osiągnąć, a powinno być odwrotnie. Przeciwniczka powinna się denerwować, a nie Iga - podkreślał.

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"Mówienie, że będzie wygrywała szlemy, nie ma dla mnie teraz realnych podstaw"

Czy Polka jest w stanie wygrać turniej wielkoszlemowy w tym sezonie? Pozostał już tylko US Open. Czy jest w stanie wygrywać kolejne imprezy? - Iga jest w stanie wygrywać na większych turniejach, tylko tak naprawdę, żebyśmy my w to uwierzyli, to ona musi to zrobić - twierdził Matkowski.

- Trudno powiedzieć, że ona jest faworytką do wygrywania szlemów, jeżeli poza wygraniem Wimbledonu w zeszłym roku, wygrała niewiele. (...) Ranking WTA Race jest wykładnią tego, w jakim miejscu Iga się znajduje. Mówienie o tym, że będzie wygrywała szlemy, nie ma dla mnie teraz realnych podstaw. Jest w stanie, ale na razie jest do tego długa droga. Na pewno nie dałbym jej teraz w TOP 3 zawodniczek - puentował.

Teraz przed Świątek naprawdę wymagające turnieje. Będzie bronić tytułów w Cincinnati, a także w Seulu, a więc tylko w tych dwóch turniejach będzie bronić łącznie dwóch tysięcy punktów. Jeśli pokaże taką formę, jak ostatnio, to może zanotować spory zjazd w rankingu WTA. Obecnie zajmuje ósmą lokatę, a w rankingu WTA Race dopiero 12. To ostatnie zestawienie decyduje o tym, które osiem najlepszych zawodniczek sezonu zagra w WTA Finals. To turniej wieńczący zmagania w 2026 roku.