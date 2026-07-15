Przyłapali Świątek w nietypowej roli. Tak potraktowała swojego trenera w Warszawie

Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie nie wróci szybko na kort. Polka nie zdecydowała się na start w turnieju w Waszyngtonie i do gry przystąpi dopiero na początku sierpnia w Toronto. Nie tak dawno tenisistka wróciła z krótkich wakacji, a obecnie przebywa w Warszawie, gdzie trenuje na kortach Legii. Nic więc dziwnego, że śledzona jest przez polskich fotoreporterów.

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Pokazali, dokąd przyjechała Świątek przed treningiem. Oto powód

Jej drogę na zajęcia w środę podpatrywał jeden z dziennikarzy "Faktu". Gazeta odnotowała nawet jeden nieoczywisty moment. Otóż, zanim Świątek pojawiła się na korcie, zajechała swoim Porsche Panamera przed warszawski hotel Regent. Co było tego powodem?

Okazuje się, że 25-latka zjawiła się tam, by... odebrać swojego trenera. Francisco Roig od dłuższego czasu zmaga się bowiem z kontuzją. Na początku maja podczas jednego z treningów zerwał ścięgno Achillesa, przez co do teraz ma problemy z poruszaniem. - Zaopiekowaliśmy się nim. Bardzo chciał do nas wrócić, nie chciał wziąć wolnego. Bardzo to doceniam, że tu jest, bo nie jest to dla niego łatwe. Troszczymy się o niego, w końcu to członek naszego zespołu - mówiła Świątek niedługo po całym zdarzeniu.

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Świątek zaopiekowała się trenerem

Mimo problemów zdrowotnych Roig nawet teraz postanowił towarzyszyć polskiej tenisistce. W Warszawie również widziany był z założoną na nodze ortezą. Świątek zadbała więc o to, by nie musiał korzystać z taksówek ani komunikacji miejskiej. Jej gest od razu został więc doceniony przez dziennikarzy.

Kolejne zawody z udziałem Świątek - w kanadyjskim Toronto - rozpoczną się dokładnie 2 sierpnia. Świątek do rywalizacji wróci jednak odrobinę później. W pierwszej rundzie z tytułu wysokiego rozstawienia otrzyma bowiem wolny los.