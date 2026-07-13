To był kolejny kiepski turniej w wykonaniu Igi Świątek. Reprezentantka Polski na Wimbledonie wygrała tylko dwa mecze - z Taylor Townsend (6:1, 2:6, 6:3) i z Karoliną Pliskovą (6:1, 6:3). Alexandra Eala okazała się już za mocna. Świątek przegrała z Filipinką 6:7, 2:6.

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Amerykanie komentują spadek Świątek w rankingu WTA. "Nie ma niespodzianki"

Taki wynik oznacza, że Iga Świątek nie obroniła punktów, które zdobyła w zeszłym roku, gdy wygrała Wimbledon. To oznacza spory spadek w rankingu WTA. Polka nie jest już trzecią zawodniczką świata. W najnowszej aktualizacji wylądowała na ósmym miejscu w rankingu.

W Polsce od dłuższego czasu trwa debata dotycząca kryzysu, w którym znalazła się Iga Świątek, ale amerykański "Sports Illustrated" nie jest zaskoczony takim przebiegiem turnieju w wykonaniu najlepszej polskiej tenisistki.

"Iga Świątek spadła o pięć pozycji, z 3. na 8. miejsce w najnowszej aktualizacji rankingu WTA. Nie ma niespodzianki, bo jej zwycięstwo rok temu było zaskakujące, a w tym roku przegrała w trzeciej rundzie z Alexadrą Ealą. Obrona 2000 punktów nigdy nie jest łatwa, tym bardziej na najmniej lubianej przez ciebie nawierzchni" - czytamy.

"Po swojej porażce Świątek wyjaśniła, że musi zmienić swoje podejście i przestać skupiać się na wynikach. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo tego lata będzie musiała grać na wyższym poziomie, jeżeli wciąż chce być uważana za jedną z najlepszych. Świątek w tym roku ma bilans 23-12, nie zdobyła żadnego tytułu" - dodano.

Iga Świątek na kort wróci już niedługo. Przed nią turniej WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 2 sierpnia. W zeszłym roku Polka odpadła w 1/8 finału tych rozgrywek. Już teraz zapraszamy do śledzenia meczów Igi Świątek w tym turnieju w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.