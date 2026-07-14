Już od kilku lat mówiło się o możliwej fuzji organizacji WTA z ATP. Jednym z powodów było zapobieżenie przejęciu dyscypliny przez Arabię Saudyjską. "Wiele osób jest zaniepokojonych rozwojem sytuacji, obawiając się, że tenis będzie kolejną ofiarą Saudyjczyków po golfie, gdzie nastąpiła fuzja Professional Golfers' Association z konkurencyjną ligą LIV Golf z Arabii Saudyjskiej została wsparta przez krajowy Fundusz Inwestycji Publicznych" - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl we wrześniu 2023 roku. Fuzja mogłaby też pomóc w wyrównaniu zarobków między sportowcami i zwiększyć popularność marki. Skorzystaliby też kibice, bo prawa telewizyjne są sprzedawane osobno (oprócz turniejów wielkoszlemowych) i mogłaby powstać wspólna platforma pokazująca mecze mężczyzn i kobiet.

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Zapadła decyzja ws. wielkiej rewolucji w tenisie

Obie organizacje prowadziły rozmowy na temat połączenia od kilku lat, a w ubiegłym roku były nawet bliskie zawarcia umowy, jeszcze pod przewodnictwem byłego przewodniczącego WTA (sprawował tę funkcję 10 lat) - Steve'a Simona.

Teraz nowe informacje w sprawie możliwej fuzji przekazał prestiżowy angielski dziennik "The Guardian". Okazuje się, że porozumienie zostało zerwane.

"Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia komercyjnego między męskim cyklem ATP, a kobiecym WTA zostało bezterminowo wstrzymane, bo kobiecy tenis stoi w obliczu konieczności przeprowadzenia znaczących cięć w swoim budżecie operacyjnym. Negocjacje dotyczące fuzji, która zakładałaby połączenie praw komercyjnych i medialnych obu cykli, załamały się z powodu warunków proponowanego podziału przychodów. WTA w praktyce wycofała się z porozumienia, które jeszcze w ubiegłym roku wydawało się bliskie finalizacji" - pisze "The Guardian".

Dziennik dodaje, że Valerie Camillo, obecna szefowa WTA, była bardzo niezadowolona z warunków zaakceptowanych przez Simona. Organizacja WTA od kilku lat zmaga się z problemami finansowymi i szuka oszczędności.

"Jako mniejsza z dwóch organizacji, z rocznymi przychodami wynoszącymi 142 mln dolarów w 2024 roku w porównaniu z 294 mln dolarów ATP, WTA teoretycznie mogłaby w dłuższej perspektywie skorzystać na połączeniu zasobów i dzieleniu się przychodami, ale nie była gotowa zaakceptować proponowanych warunków" - dodaje "The Guardian".

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WTA rozpoczęła już wdrażanie działań mających na celu ograniczenie kosztów, między innymi poprzez wysyłanie mniejszej liczby pracowników operacyjnych na niektóre turnieje - m.in. Wimbledon.