Nikt nie miał większych nadziei co do awansu Magdy Linette do drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką poznańskiej tenisistki była świeżo upieczona triumfatorka Roland Garros, jedna z najlepszych zawodniczek globu, Mirra Andriejewa. Rosjanka triumfowała bez większych problemów 7:5, 6:4.

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Linette grała z 202. zawodniczką świata. Niestety, dwukrotnie dała sobie wydrzeć przewagę

Dużo większe nadzieje co do Linette mieliśmy jednak przy okazji turnieju rangi 250 w Atenach. W pierwszej rundzie nasza tenisistka wylosowała Mai Hontamę z Japonii, która w rankingu WTA zajmuje odległe, 202. miejsce. Poznanianka była zatem niekwestionowaną faworytką tej rywalizacji.

W pierwszym gemie 34-latka z Polski utrzymała podanie, a następnie po grze na przewagi przełamała Japonkę. Niestety, Hontama od tego momentu wygrała trzy gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie. Obie panie miały wyraźne kłopoty z serwisem, a punktem kulminacyjnym pierwszej odsłony był gem numer osiem. W nim Linette prowadziła 40:0, ale japońska rywalka zdołała obronić trzy break pointy, po czym odwrócić stan seta i triumfować w nim 6:4.

W drugiej partii Linette znowu szybko przełamała Japonkę. Z tym że obejrzeliśmy powtórkę z rozrywki - Hontama doprowadziła do wyrównania, a następnie jedna i druga tenisistka wygrywały swoje gemy serwisowe. W końcu w jedenastym gemie Japonka doprowadziła do przełamania, choć Poznanianka miała dwie piłki na 6:5. Ostatecznie awans padł łupem 202. zawodniczki globu, która wygrała drugiego seta 7:5.

Tym samym Linette zanotowała już trzecią porażkę w meczach o stawkę z rzędu. Przed starciami z Andriejewą i Hontamą musiała uznać wyższość Barbory Krejcikovej w turnieju rozgrywanym w S-Hertongenbosch. W rankingu WTA Polka plasuje się na 49. pozycji, lecz niebawem może zostać wyprzedzona przez Oleksandrę Olijnikową z Ukrainy czy Petrę Marcinko z Chorwacji, które walczą w turnieju w rumuńskich Jassach.

Magda Linette (Polska) - Mai Hontama (Japonia) 4:6, 5:7

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