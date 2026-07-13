Navratilova ma tego dość. Żąda pilnych zmian w tenisie

Czy tenis czeka wielka rewolucja? Martina Navratilova, wielokrotna mistrzyni wielkoszlemowa (18 tytułów w singlu, 31 w deblu i 10 w mikście) apeluje o zmiany, które mogą wywrócić do góry nogami sposób, w jaki rozgrywane są obecnie mecze.

REKLAMA

Zobacz wideo Rewolucja w życiu Mai Chwalińskiej. Tego jeszcze nie przeżyła

Chodzi o "let" - decyzję sędziowską pozwalającą zawodnikowi na powtórzenie serwisu, Stosowana jest ona najczęściej, gdy piłka po serwisie spada w odpowiednie pole po uprzednim dotknięciu siatki. Sędziowie mogą również podjąć taką decyzję, kiedy któryś z zawodników zostanie rozproszony, przykładowo przez ruch osób podających piłki.

Apel Martiny Navratilovej. "Zlikwidujcie to!"

Jak podaje "Punto de Break", nadmiar takich sytuacji na zakończonym dopiero co Wimbledonie doprowadził Navratilovą do szewskiej pasji. Jej zdaniem, zbyt częste stosowanie rzeczonej reguły niepotrzebnie wydłuża mecze. - Zlikwidujcie to, powtarzam po raz kolejny. Nikt w tej sprawie nie robi postępów. Ta zasada jest bezużyteczna! - stwierdziła w rozmowie dla BBC.

Zobacz też: Polka przegrała w 58 minut, a i tak została bohaterką Wimbledonu. Fenomen

Legendarna tenisistka podkreśla, że większość serwisów, które są anulowane w ten sposób, jedynie w delikatny sposób ocierają się o taśmę, nie wpływając znacząco na lot piłki. Po stronie Navratilovej opowiadają się również Todd Woodbridge, jeden z najlepszych deblistów w historii oraz John Lloyd, komentator sportowy, a niegdyś trzykrotny mistrz wielkoszlemowy w mikście.

Martina Navratilova ma sprzymierzeńców

- Niedawno oglądałem mecze kilku młodych zawodników. Można się do tego przyzwyczaić. To kwestia szczęścia. Jeżeli trafi ci się piłka, która spadnie blisko siatki, to jest część gry - stwierdził Woodbridge. Lloyd natomiast zauważył, że zasada te nie zawsze jest stosowana poprawnie. - Trzeba rozgrywać każdą piłkę. W tym tygodniu zdarzyło się kilka błędnych decyzji, niektóre w ważnych momentach - powiedział.

Chodzi m.in. o półfinał turnieju mężczyzn między Alexandrem Zverevem a Arthurem Ferym. - Były trzy sytuacje letowe, w których nie otrzymałem ponownego serwisu. Sasza usłyszał jedną z nich i potwierdził, że powinien być let. Według arbitra, dźwięk pochodził z mikrofonu, a nie z dotknięcia siatki - opowiedział Brytyjczyk, który zagrał w swoim pierwszym wielkoszlemowym półfinale.

Zniesienie zasady letu znacząco przyspieszyłoby mecze tenisowe. Zmianę taką popiera coraz większe grono ekspertów, argumentując to możliwością zwiększenia zainteresowania sportem.