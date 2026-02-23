Cały świat z przerażeniem patrzy na to, co dzieje się w Meksyku. W wyniku operacji wojskowej zabito barona narkotykowego Nemesio "El Mencho" Oseguerę Cervantesa oraz trzech innych członków kartelu. Trzech zostało rannych, a dwóch aresztowano.

Dramat w Meksyku. Komentator wystosował apel do WTA i ATP

To sprawiło, że w kraju rozpętało się piekło. Członkowie kartelu Jalisco Nueva Generacion mszczą się za śmierć swojego przywódcy, siejąc spustoszenie w miastach. "Jak poinformował w poniedziałek nad ranem dziennik 'La Jornada', zgłoszono incydenty w 21 stanach. Guadalajara planuje rozmieszczenie ponad 2000 kamer, dronów oraz aktywnych patroli armii i Gwardii Narodowej" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.

Akurat w tym czasie w Meksyku rozgrywane są turnieje tenisowe. Wielu tenisistów udało się na turniej w Acapulco, a tenisistki miały zbierać rankingowe punkty w Meridzie. W związku z tym, co się dzieje w kraju, komentator sportowy Brett Haber wystosował apel do ATP i WTA.

"Właśnie opuściłem Meksyk. Aktywność policji na lotnisku była szalona. Uprzejma sugestia dla ATP i WTA oraz Larry'ego Ellisona (prezes Oracle Corporation - red.): wysłać po jednym samolocie do Acapulco i Meridy, wyciągnąć stamtąd wszystkich i umieścić na dodatkowy tydzień w Indian Wells, żeby trenowali i byli bezpieczni. To nie są ćwiczenia" - napisał.

Team Magdy Linette dla Sport.pl: "Obowiązują nas jasne wytyczne"

W Meridzie przebywają dwie polskie zawodniczki: Magda Linette i Magdalena Fręch. Sport.pl skontaktował się ze sztabem poznanianki i zapytał o to, co się dzieje w Meridzie.

"Sytuacja w kraju jest oczywiście trudna i uważnie śledzimy wszystkie informacje. Na ten moment mamy ograniczoną wiedzę, bazujemy głównie na komunikatach organizatorów oraz lokalnych służb" - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

"Z przekazywanych nam informacji wynika, że Merida uchodzi za jedno z bezpieczniejszych miast w Meksyku, jednak niezależnie od tego obowiązują nas jasne wytyczne, aby nie opuszczać hotelu. Wierzymy, że władze turnieju będą podejmować właściwe decyzje z myślą o bezpieczeństwie zawodniczek, teamów i kibiców" - dodano.

Turniej WTA w Meridzie rozpoczął się 23 lutego. Magda Linette w pierwszej rundzie zmierzy się z Tatjaną Marią. Z kolei rywalką Magdaleny Fręch będzie Maria Timofiejewa. Mecze z udziałem Polek zaplanowano na wtorek 24.02.