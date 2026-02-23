Legendarny trener zdradził ws. powrotu Sereny Williams. "Stuprocentowo pewne"

Serena Williams jest żywą legendą kobiecego tenisa. 44-latka w czasie swojej owocnej kariery zdobyła 23 tytuły wielkoszlemowe i aż cztery złote medale igrzysk olimpijskich. Co jakiś czas w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że może ona wrócić na kort.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Majchrzak o minionym sezonie. "Mam nadzieję, że jeszcze sporo przede mną"

Serena Williams wróci na kort?

Pod koniec zeszłego roku pojawiły się informacje, że Serena Williams złożyła odpowiednie dokumenty, które pozwoliłyby ponownie wpisać Amerykankę na listę aktywnych zawodniczek. Mało tego, widnieje w International Tennis Integrity Agency (ITIA) jako aktywna zawodniczka, więc będzie poddawana kontrolom dopingowym i będzie mogła rywalizować na korcie.

Oliwy do ognia dolewa także Rick Macci - były trener sióstr Williams. Niedawno zamieścił on w serwisie X tajemniczy wpis. "Światła, kamera, akcja. Widziano GOATA. Spodziewajcie się, że Serena zawiąże buty i ruszy do walki bardzo niedługo. Trenuje i jest gotowa do rywalizacji, więc zajmijcie miejsca" - stwierdził.

Słynny trener już tego nie ukrywa. "Nie mam co do tego wątpliwości"

Teraz udzielił wywiadu dziennikowi "L'Equipe", w którym zdradził więcej informacji. - Ona trenuje z wieloma partnerami sparingowymi – mężczyznami. Grała też z Alycią Parks, jej dobrą przyjaciółką z Południowej Florydy. Więc nie mam co do tego wątpliwości (do jej powrotu - przyp. red.). Zawsze myślałem, że od czasu do czasu będzie wracać, żeby zagrać z Venus w deblu - wyznał.

- Ale nie mówimy tu tylko o grze podwójnej… ona daje z siebie wszystko. Gdyby nie wierzyła, że może rywalizować z najlepszymi i wygrywać mecze, nie robiłaby tego. Jest stuprocentowo pewne, że wróci do rywalizacji - dodał.

- Ciekawie będzie zobaczyć, w jakiej jest formie. Wystąpienie, rozegranie meczu pokazowego czy meczu towarzyskiego to jedno. Zrobienie tego ponownie następnego dnia i kolejnego, i utrzymywanie dobrej formy dzień po dniu to zupełnie co innego - zakończył.

Zobacz też: Świątek nie grała w Dubaju. Konsekwencje widać w rankingu WTA

Serwis tennisworldusa.org zauważył, że niedawno na swoim Instagramie Williams napisała, że się "przygotowuje do lata". "Niektórzy zinterpretowali tę wiadomość jako zapewnienie Amerykanki, że przygotowuje się do Wimbledonu. Powrót Williamsa do tenisa wydaje się nieunikniony i ciekawe, kiedy faktycznie nastąpi" - czytamy.

Przypomnijmy, że w grudniu Serena Williams zaprzeczała plotkom o potencjalnym powrocie do gry. Z kolei Andy Roddick sugerował, że mogła złożyć dokumenty, by otworzyć sobie furtkę do okazyjnych występów, korzystać z "dzikich kart", tak jak robi to jej siostra Venus.