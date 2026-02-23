UEFA nie miała litości! Jest zawieszenie po rasistowskim skandalu w meczu Realu

Starcia między "Królewskimi" a Benfiką Lizbona w tej edycji Ligi Mistrzów iskrzą od nadmiaru emocji. W ostatnim spotkaniu fazy ligowej Portugalczycy w dramatycznych okolicznościach pozbawili Real bezpośredniego awansu do 1/8 finału, zaś w pierwszym meczu barażowym doszło do wielu słownych utarczek, przepychanek, które skutkowały m.in. czerwoną kartką dla Jose Mourinho. UEFA właśnie ogłosiła werdykt w sprawie kary dla Gianluki Prestianniego. Jej wymiar może się jeszcze zwiększyć.

UEFA ogłosiła: Prestianni obrażał Viniciusa

W 50. minucie spotkania, kapitalną akcję zakończoną efektownym golem, zakończył Vinicius. Chwilę później Brazylijczyk dostał żółtą kartkę, bo zdaniem arbitra Francoisa Letexiera jego zachowanie po strzeleniu bramki było prowokacyjne. To jednak spowodowało kaskadę zdarzeń, nad którą sędzia przestał panować.

Na boisku w Lizbonie doszło do sporej awantury. Zawodnicy obu ekip żywo ze sobą dyskutowali, a w pewnym momencie Vinicius zgłosił arbitrowi, że jeden z zawodników Benfiki obraził go na tle rasistowskim. Brazylijczyk zszedł na ławkę rezerwowych, a na murawie w dalszym ciągu wrzało.

- Opowiem wam całą historię tego, co się wydarzyło. Vinicius strzelił gola i to jakiego! Cieszył się. Wtedy kibice zaczęli buczeć. Takie rzeczy się zdarzają i będą zdarzać w piłce nożnej. Potem nastąpił moment napięcia z piłkarzami Benfiki. Był tam zawodnik numer 25 z Benfiki - nie chcę wymieniać jego nazwiska, nie zasługuje na to - który zaczął zachowywać się niegrzecznie i obrzucać obelgami. Potem założył koszulkę na usta i powiedział: "Monkey, Monkey" [małpa po angielsku - red.]. To jest niedopuszczalne. Słyszałem, jak to mówił, słyszeli to piłkarze Benfiki - powiedział gwiazdor Realu Madryt, Kylian Mbappe.

Do sprawy oficjalnie odniosła się UEFA.

"W następstwie wyznaczenia Inspektora Etyki i Dyscypliny UEFA (EDI) do zbadania zarzutów dotyczących zachowań dyskryminacyjnych podczas meczu fazy play-off fazy pucharowej Ligi Mistrzów UEFA 2025/2026 pomiędzy SL Benfica a Realem Madryt CF, który odbył się 17 lutego 2026 r., oraz na wniosek EDI poparty raportem okresowym, Organ Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (CEDB) podjął dziś decyzję o tymczasowym zawieszeniu pana Gianluki Prestianniego" - czytamy na stronie europejskiej centrali.

Chodzi o "zawieszenie na jeden (1) najbliższy mecz w rozgrywkach klubowych UEFA, do którego zawodnik byłby w innym przypadku uprawniony" na podstawie "naruszenia Artykułu 14 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA, dotyczącego zachowań dyskryminacyjnych".

Co ważne, "niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek orzeczeń, które organy dyscyplinarne UEFA mogą podjąć w przyszłości po zakończeniu trwającego dochodzenia i przedłożeniu stosownych wniosków". Oznacza to, że kara dla Prestianniego może zostać zwiększona. "Dalsze informacje na ten temat zostaną udostępnione w odpowiednim czasie" - poinformowała UEFA.

Rewanż między Realem Madryt a Benfiką Lizbona odbędzie się w środę 25 lutego. Początek o godzinie 21.