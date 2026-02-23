Świątek nie grała w Dubaju. Konsekwencje widać w rankingu WTA

Iga Świątek zapowiadała w zeszłym roku, że jeśli poczuje taką potrzebę, to będzie wycofywać się z turniejów rangi WTA. Spełnienie tych słów widzimy stosunkowo szybko, bo Polki zabrakło na starcie imprezy WTA 1000 w Dubaju. Podobnie postąpiła zresztą Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, której nie było także w Dosze. Białorusinka wciąż ma potężną przewagę w światowym zestawieniu nad reprezentantką Polski. Obecnie wynosi ona 3087 punktów.

Rybakina nie wykorzystała szansy

Świątek zgromadziła 7588 punktów - o 335 więcej od Jeleny Rybakiny, która zamyka podium. Kazaszka miała możliwość wyprzedzenia naszej tenisistki, ale w Dubaju nie dotarła do finału.

Stosunkowo blisko podium są dwie Amerykanki - Coco Gauff (6803 pkt) oraz Jessica Pegula (6768 pkt). Druga z wymienionych tenisistek wygrała turniej w Dubaju, pokonując w wielkim finale Elinę Switolinę 6:2, 6:4. Ukrainka zresztą zajmuje w rankingu wysoką dziewiątą pozycję.

W ścisłej czołówce nie doszło do wielkich zmian. Odnotować można spadek Mirry Andriejewej. Rosjanka nie obroniła w Dubaju tytułu, więc w światowym zestawieniu wyprzedziła ją Jasmine Paolini, wskakując na siódmą pozycję.

Linette z awansem, Fręch nie utrzymała pozycji

Poza Świątek w pierwszej setce rankingu WTA mamy jeszcze dwie reprezentantki Polski. Magda Linette zanotowała awans o trzy lokaty względem poprzedniego zestawienia. Obecnie zajmuje 47. miejsce. Poprawa nie dziwi, bo Linette w ostatnim turnieju dotarła do 1/8 finału. Spadek widzieliśmy natomiast u Magdaleny Fręch (z 55. na 57. pozycję). Łodzianka podczas imprezy w Dubaju odpadła z rywalizacji już w pierwszej rundzie.

A co z tenisistkami pukającymi do bram TOP 100? Maja Chwalińska zajmuje 132. miejsce, a Linda Klimovicova plasuje się na 137. pozycji.