Polskie tenisistki czekają na mecz, a Meksyk płonie. "Wyciągnijcie stamtąd wszystkich"

Niebezpieczna sytuacja w Meksyku wynika z operacji wojskowej, w trakcie której zabito barona narkotykowego Nemesio "El Mencho" Oseguerę Cervantesa. Śmierć poniosło także trzech innych członków kartelu, trzech zostało rannych, a dwóch aresztowano. Tym samym w Ameryce Łacińskiej rozpętało się prawdziwe piekło.

Członkowie kartelu Jalisco Nueva Generacion sieją spustoszenie w meksykańskich miastach, blokując drogi, podpalając stacje benzynowe czy atakując sklepy, banki i apteki. Jak poinformował w poniedziałek nad ranem dziennik "La Jornada", zgłoszono incydenty w 21 stanach. Guadalajara planuje rozmieszczenie ponad 2000 kamer, dronów oraz aktywnych patroli armii i Gwardii Narodowej.

Wyraźny apel do tenisowych władz. "Wyciągnąć stamtąd wszystkich"

O obawach dotyczących bezpieczeństwa kibiców w trakcie tegorocznego mundialu pisaliśmy już na Sport.pl. Teraz jednak wyraźny apel w kierunku władz ATP i WTA wystosował komentator sportowy Brett Haber. W Meksyku bowiem rozpoczynają się turnieje tenisowe głównego cyklu - panowie mierzą się w Acapulco, a panie w Meridzie. Sytuacja jest jednak na tyle niebezpieczna, że Amerykanin nie zamierzał przebierać w słowach.

- Właśnie opuściłem Meksyk. Aktywność policji na lotnisku była szalona. Uprzejma sugestia dla ATP i WTA oraz Larry'ego Ellisona (prezes Oracle Corporation - red.): wysłać po jednym samolocie do Acapulco i Meridy, wyciągnąć stamtąd wszystkich i umieścić na dodatkowy tydzień w Indian Wells, żeby trenowali i byli bezpieczni. To nie są ćwiczenia - czytamy.

W Acapulco już trwają kwalifikacje do turnieju mężczyzn. Panie z kolei mają rozpocząć rywalizację w głównej drabince w poniedziałek wieczorem. O godz. 21:00 czasu polskiego na korcie pojawić mają się Kanadyjka Marina Stakusić i Ukrainka Dajana Jastremska. W Meridzie przebywają dwie polskie zawodniczki - Magda Linette i Magdalena Fręch.

