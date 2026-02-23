Kartel CJNG rozpętał wojnę na 108 dni przed mundialem. Chcą zgotować piekło

Niespełna cztery miesiące przed rozpoczęciem piłkarskich mistrzostw świata jeden z krajów gospodarzy - Meksyk - płonie. Szczególnie źle jest w stanie Jalisco, gdzie mają zamieszkać reprezentacje Kolumbii i Korei Południowej, a także odbyć się cztery mecze fazy grupowej. Zemsta, jakiej kartel narkotykowy CJNG dokonuje po śmierci swojego lidera, pod znakiem zapytania postawiła meksykańską część mundialu.

Na 108 dni przed rozpoczęciem mundialu Meksykiem zawładnął chaos. Wszystko po operacji wojskowej w stanie Jalisco, w której zginął baron narkotykowy Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes. Członkowie kartelu Jalisco Nueva Generacion (CJNG), którego głową był "El Mencho", obiecali zemstę, wypowiadając wojnę meksykańskiemu rządowi.

CJNG to gang, który prezydent USA Donald Trump uznał za organizację terrorystyczną i obiecał Meksykowi pomoc w rozprawie z "El Mencho". Wcześniej amerykańska Agencja do Walki z Narkotykami (DEA) ogłosiła nagrodę w wysokości 15 mln dolarów za pomoc w ujęciu tego przestępcy. Jego śmierć sprawiła, że Meksyk pogrążył się w chaosie.

"Członkowie kartelu sieją spustoszenie w kilku stanach, blokując drogi, podpalając stacje benzynowe czy atakując sklepy, banki i apteki" - informowaliśmy na Sport.pl. Ale to nie wszystko. Zamieszki stają się szczególnie intensywne w okolicy Guadalajary, która ma gościć piłkarskie mistrzostwa świata. To wszystko sprawia, że jeśli sytuacja nie ulegnie szybkiej poprawie, FIFA może rozważyć zmiany w kalendarzu mundialu.

Meksyk płonie przed mundialem

Operacja wojskowa, w której zginął "El Mencho", została przeprowadzona raptem dwie godziny drogi samochodem od Guadalajary. Od ponad doby w stanie Jalisco dochodzi nie tylko do zamieszek na ulicach, ale też w więzieniach w Puerto Vallarta.

W Guadalajarze bazy zaplanowały reprezentacje Kolumbii i Korei Południowej, a na Estadio Akron mają się odbyć cztery mecze fazy grupowej:

12 czerwca: Korea Płd. z jednym ze zwycięzców baraży europejskich (Dania, Macedonia Północna, Czechy lub Irlandia**)**,

19 czerwca: Meksyk z Koreą Południową,

24 czerwca: Kolumbia z jednym ze zwycięzców światowych baraży (Nowa Kaledonia, Jamajka lub Demokratyczna Republika Konga),

27 czerwca: Hiszpania z Urugwajem.

Sytuacja w regionie jest na tyle poważna, że w niedzielę odwołano tam aż cztery mecze ligowe. Lokalne władze zdecydowały o przełożeniu spotkania Queretaro - Juarez FC w najwyższej klasie rozgrywkowej mężczyzn oraz Chivas - America w lidze kobiet. Odwołano również dwa spotkania w drugiej lidze mężczyzn.

Mimo trudnej sytuacji Meksykanie starają się zachować spokój. Organizatorzy tenisowego turnieju ATP 500 w Acapulco, który rozpoczyna się w poniedziałek, zapewnili, że rozgrywki nie są zagrożone. Głosu w sprawie zbliżającego się mundialu - przynajmniej na razie - nie zabrała FIFA.

Na sytuację w Meksyku zareagowali jednak współgospodarze mundialu. Departament Stanu USA zaapelował do Amerykanów o odwołanie wizyt w Meksyku po tym, jak grupa turystów miała zostać uwięziona przez członków kartelu.

Podobne oświadczenie wydało ministerstwo spraw zagranicznych Kanady. Tamtejsza narodowa linia lotnicza - Air Canada - odwołała też wszystkie poniedziałkowe loty na lotnisko w Puerto Vallarta, które oddalone jest o 300 km od Guadalajary. "Monitorujemy sytuację. Zrobimy wszystko, by nasi obywatele i klienci wrócili do kraju możliwie jak najszybciej" - czytamy w oświadczeniu.

Meksykańskie ministerstwo edukacji poinformowało o zawieszeniu lekcji w dużej części szkół w stanie Jalisco, gdzie wstrzymano funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Z najnowszych informacji przekazywanych przez władze stanu wiemy, że do tej pory aresztowano 25 osób.