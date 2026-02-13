Świątek i Sabalenka rezygnują! Pilny komunikat

"Z przykrością informuję, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells" - poinformowała Świątek, cytowana przez organizatorów turnieju Duty Free Tennis Championships.

Świątek z zaskakującą rezygnacją

Świątek ostatnio wystartowała w turnieju rozgrywanym w Dosze. Dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Marią Sakkari 6:2, 4:6, 5:7. Polka nie jest w tym sezonie w najwyższej formie. W poprzednim roku zapowiadała, że nie będzie się upierać wobec napiętego terminarza i że jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie sobie robić przerwy od turniejów.

- Przez ostatnie lata trudno było mi podjąć taką decyzję, ale w tym roku próbuję zmienić swoje podejście. Myślę, że na pewno opuścimy jakieś turnieje rangi 1000. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Ale sądzę, że to konieczne - tłumaczyła polska tenisistka.

Nikt chyba jednak nie przewidywał, że przerwa nastąpi już po rywalizacji w Dosze. W przeszłości Świątek dotarła do finału imprezy w Dubaju (rok 2023).

Sabalenka z długą przerwą

W Katarze nie występowała Aryna Sabalenka i Białorusinka nie zagra także w Dubaju. To oficjalne potwierdzenie wcześniejszych doniesień na temat tego, że liderka światowego rankingu zrobi sobie dłuższą przerwę po Australian Open.

- Bardzo mi przykro, że muszę wycofać się z Dubaju. Mam wyjątkową więź z turniejem, kibicami i miastem. Niestety, nie czuję się w stu procentach dobrze. Mam jednak nadzieję, że wrócę w przyszłym roku i życzę wszystkim wspaniałego wydarzenia - przekazała.

Wiele wskazuje na to, że Sabalenka celuje w powrót na kort dopiero podczas Indian Wells - podobnie jak Świątek.