Fręch zagrała z 679. zawodniczką świata. 87 minut i koniec

Magdalena Fręch ma za sobą niezbyt udany początek sezonu WTA. Polka dotarła do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open, a tam odpadła po porażce 2:6, 3:6 z Jasmine Paolini. Potem Fręch grała w eliminacjach do turnieju WTA 1000 w Dosze, ale odpadła w drugiej rundzie, kiedy to lepsza od niej okazała się Wiera Zwonariowa z Rosji. Jeszcze przed Australian Open Fręch miała problemy z lewym udem, przez co musiała się wycofać z turnieju w Hobart. Teraz Fręch rozpoczęła walkę o miejsce w drabince turnieju WTA 500 w Dubaju.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek zatrzymana przez Rybakinę w Australian Open! Czego zabrakło?

Fręch pokonała Rosjankę w eliminacjach. Różniło je 620 miejsc w rankingu

Rywalką Fręch była Rosjanka Jekatierina Jaszyna, która jest notowana na 679. miejscu w rankingu WTA - dla porównania Polka jest o 620 pozycji wyżej. Fręch prowadziła już 3:1 z przewagą przełamania. W piątym gemie nasza tenisistka miała trzy break pointy od stanu 40:0, ale ich nie wykorzystała. Niespodziewanie Jaszyna odłamała Fręch i doprowadziła do remisu 3:3. Kluczowy dla losów pierwszego seta był ósmy gem. W nim Fręch obroniła cztery break pointy i utrzymała swoje podanie.

Po chwili Fręch ponownie przełamała Jaszynę, a potem nie straciła punktu przy swoim serwisie i wygrała seta 6:4. Drugia partia rozpoczęła się idealnie dla Fręch, bo Jaszyna została przełamana w swoim pierwszym gemie serwisowym.

W trzecim gemie Rosjanka prowadziła już 40:15, ale nie była w stanie wygrać gema przy swoim serwisie, więc Fręch przełamała ją ponownie. Było już 4:0 dla Polki. Ostatecznie nie doszło do niespodzianki. Po 86 minutach Fręch wygrała 6:4, 6:2 i awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji w Dubaju, wykorzystując trzecią piłkę meczową. Reprezentantka Polski musi wygrać jeszcze dwa mecze, by znaleźć się w głównej drabince.

Zobacz też: Jednoznaczne komentarze po porażce Świątek. "Dlaczego się nie przyznałaś?"

Fręch zagra w półfinale eliminacji z lepszą z pary Priscilla Hon (128. WTA, Australia) - Warwara Graczowa (73. WTA, Francja). Z drugą z tenisistek Polka ma bilans 0-1 - jedyny mecz przegrała w trzeciej rundzie turnieju w Miami (1:6, 2:6) w 2023 r.

Turniej WTA 1000 w Dubaju odbędzie się w dniach 15-21 lutego, a tytułu z zeszłego roku będzie bronić Mirra Andriejewa.