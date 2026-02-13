Zrobili miejsce dla Świątek. Wybuchła burza. "Dno i sto metrów mułu"

Reprezentacja Polski jest w grze o turniej finałowy Billie Jean King Cup, który w tym roku odbędzie się w Chinach. Biało-Czerwone będą rywalizować z Ukrainkami, a mecze play-offów odbędą się w dniach 10-11 kwietnia w Gliwicach. Ukraina została wylosowana jako gospodarz, ale w związku z trwającą wojną mecze odbędą się na neutralnym gruncie. Spotkania odbędą się w PreZero Arenie Gliwice, która pomieści nawet 13 tys. widzów. Być może liderką naszej reprezentacji w rywalizacji z Ukrainą będzie Iga Świątek.

Zwolnili miejsce dla Świątek. I jest burza. "Straciliście ogromnie wizerunkowo"

W związku z tym, że Gliwice będą gospodarzem play-offu Billie Jean King Cup między Polską a Ukrainą, to wcześniej musiała zostać odwołana jedna z imprez. Mowa o wydarzeniu Dreamstate Europe, które miało się odbyć 11 kwietnia. Impreza miała być nie lada gratką dla fanów muzyki trance.

"Decyzja ta wynika wyłącznie z uwarunkować organizacyjnych i terminowych oraz z unikatowego charakteru planowanego wydarzenia sportowego. Bardzo przepraszamy wszystkich uczestników, artystów, TME Entertainment oraz Insomniac za zaistniałą sytuację" - czytamy w oświadczeniu operatora obiektu.

Internauci od razu dali jasno do zrozumienia, co sądzą o tej decyzji opeatora areny. "Bardzo niefajnie się zachowaliście", "słabizna", "strzeliliście sobie w kolano", "to jakiś niefajny żart", "macie w głębokim poważaniu swoich klientów", "wizerunkowo straciliście ogromnie, finansowo mieszkańcy", "będzie pozew zbiorowy za poniesione koszty noclegów", "dno i sto metrów mułu", "jesteście patologiczną firmą", "jak widać umów nie trzeba dotrzymywać" - czytamy w komentarzach.

Świątek zagra w Gliwicach? "Jestem w trakcie rozmów"

Na razie nie wiadomo, czy w spotkaniach z Ukrainą zobaczymy Igę Świątek. Skład naszej kadry ma być znany do 9 marca, a przed Billie Jean King Cup będzie m.in. turniej WTA 1000 w Miami (17-29 marca) czy WTA 500 w Charleston (30 marca - 5 kwietnia). Z kolei tuż po meczach Polska - Ukraina będzie turniej WTA 500 w Stuttgarcie (13-19 kwietnia), który Świątek szczególnie uwielbia.

- Pracujemy nad składem. Jestem w trakcie rozmów z większością dziewczyn, które mogą wystąpić w Gliwicach, bo chcemy powalczyć o awans do finałów Billie Jean King Cup w najmocniejszym możliwym składzie - przekazał Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski.

