Potwierdziły się doniesienia ws. Aryny Sabalenki. Wszystko pokazała

Wydawało się, że w tym roku może nie być mocnych na Arynę Sabalenkę. Białorusinka od początku stycznia wygrała aż 11 spotkań z rzędu, zatrzymała się jednak w finale Australian Open, przegrywając z Jeleną Rybakiną. Kilka dni później liderka rankingu WTA zszokowała tenisowy świat rezygnacją z udziału w turnieju WTA 1000 w Dosze.

Sabalenka zdecydowała ws. startu w Dubaju. Wszystko jasne

Tenisowe środowisko zaczęło się zastanawiać czy przerwa Sabalenki nie będzie dłuższa i nie opuści również zawodów w Dubaju. Przed rokiem w tym turnieju udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Sprawę wyjaśniła sama zainteresowana. Liderka rankingu WTA opublikowała na Instagramie film, na którym trenuje na dubajskim korcie.

"Moja pierwsza miłość" - napisała w opisie do filmu Aryna Sabalenka.

Sabalenka zagra w Dubaju. Wiemy co to oznacza dla Świątek

W sobotę 14 lutego, o godzinie 10:00 czasu polskiego zostanie rozlosowana turniejowa drabinka. Pojawienie się Sabalenki w Dubaju oznacza, że Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 2. Pod nieobecność Białorusinki Polka była turniejową jedynką w Dosze. Raszynianka przed rokiem przegrała w ćwierćfinale z Mirrą Andriejewą.

Iga Świątek wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo podczas tysięcznika w Dubaju. Naszej najlepszej tenisistce najlepiej poszło trzy lata temu. Przegrała wówczas w finale z Barborą Krejcikovą. Główny turniej w Dubaju rozpocznie się 15 lutego, finał zaplanowano na 21 lutego. W zgłoszeniach widnieje wiele czołowych nazwisk. Oprócz Świątek i Sabalenki swój udział zapowiedziały Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Coco Gauff i Jessica Pegula.