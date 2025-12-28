Iga Świątek nie chciała milczeć. Wpis niesie się po sieci

Iga Świątek zakończyła już występy w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup, który odbywał się w chińskim Shenzhen. Po wygranej 6:3, 6:3 nad Jeleną Rybakiną, przyszły dwie porażki. Wczoraj lepsza okazała się Xinyu Wang (2:6, 3:6). Dziś rewanż wzięła Rybakina, która wystąpiła w mikstowej parze z Andriejem Rublowem. Duet Świątek i Valentina Vacherota uległ 4:6, 4:6.

Dla wiceliderki światowego rankingu był to powrót na korty po zasłużonym miesięcznym odpoczynku od rywalizacji sportowej. Choć wiele czołowych tenisistek udało się na wakacje już po turnieju WTA Finals, Świątek zagrała jeszcze w Billie Jean King Cup, gdzie wspomogła reprezentację Polski w zwycięstwach nad Belgią i Nową Zelandią.

Iga Świątek przed Australian Open

Choć odniesione na turnieju w Shenzhen wyniki z pewnością nie mogą być zadowalające, jest to dopiero pierwszy, rozgrzewkowy przystanek długiego sezonu. Polka nie narzuca sobie znaczącej presji na początkową fazę sezonu. "Moim celem jest dobra gra" - powiedziała.

Po zakończonym turnieju Iga Świątek dodała okolicznościowy post na swoim Instagramie. "Dziękuję organizatorom World Tennis Continental Cup za przyjęcie mnie! Co ważniejsze, dziękuję wielu cudownym kibicom, którzy przyszli nas oglądać i dopingować. Wasza pasja i energia są niesamowite!" - napisała Polka.

Wpis Świątek szybko zdobył dużą popularność w sieci. W niecałą godzinę zebrał ponad 11 tys. polubień!

Iga Świątek i jej najbliższe plany

Wiceliderka rankingu WTA zapowiedziała również swoje najbliższe występy. Wskazała, że czekać ją będzie podróż z Chin do Australii, dodała również hashtag #ontothenextone - oznaczający ni mniej, ni więcej tyle, co "pora na kolejny turniej".

Następne występy Igi Świątek będą miały miejsce już w 2026 roku. 24-latka wraz z reprezentacją Polski zawalczy o zwycięstwo w turnieju United Cup. Jej pierwszy mecz zaplanowany jest na 5 stycznia, a rywalką wiceliderki światowego rankingu będzie Niemka Eva Lys. Jest to przygotowanie przed Australian Open - jedynym turniejem wielkoszlemowym, którego Świątek jeszcze nie wygrała.