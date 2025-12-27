Świątek przegrała mecz. Oto jak potraktowali ją Chińczycy

Iga Świątek bierze udział w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup. Najpierw wygrała z Jeleną Rybakiną (6:3, 6:3), ale w drugim spotkaniu - przeciwko Chince Xinyu Wang - musiała uznać wyższość rywalki. Przegrała 2:6, 3:6. Pomimo porażki nie było wątpliwości - Polka to największa gwiazda, jaka bierze udział w turnieju.

Fani zakochani w Świątek. "Bez wątpienia"

"Niespodziewana porażka Igi Świątek z rąk Xinyu Wang w World Tennis Continental Cup, ale ona bez wątpienia jest najbardziej popularną zawodniczką tutaj w Shenzhen" - napisał na portalu X Marcus Buckland, załączając wymowne nagranie.

Świątek jeszcze przed zejściem do tunelu znalazła czas dla swoich fanów. Rozdała autografy, a kibice nie mogli nacieszyć się jej obecnością.

Przypomnijmy, że sezon 2025 Świątek zakończyła jako wiceliderka światowego rankingu. Do kolekcji licznych sukcesów dopisała między innymi triumf w wielkoszlemowym Wimbledonie. Wygrała na nim z Amandą Anisimovą (6:0, 6:0).

70 minut i koniec! Sensacyjna porażka Świątek w Chinach

Wielkimi krokami zbliża się jedyny turniej wielkoszlemowy, którego jeszcze nie ma w gablocie. Mowa o Australian Open. Na kortach w Melbourne nigdy nie zagrała w finale. Kto wie? Może uda się jej zmienić ten trend już w 2026 roku.

Jeszcze przed Australian Open czeka ją inny turniej rozgrywany na Antypodach. Od 2 do 11 stycznia weźmie bowiem udział w United Cup. Wcześniej zagra w ostatnim spotkaniu podczas World Tennis Continental Cup. W niedzielę Polka zmierzy się w mikście z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem, a ich rywalami będą Jelena Rybakina i Andriej Rublow.