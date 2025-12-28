Najpierw porażka ze Świątek, a teraz taki wynik Rybakiny w hitowym starciu

W dniach 26-28 grudnia chińskie Shenzen gości turniej pokazowy World Tennis Continental Cup, w którym drużyna z Europy gra ze swoim odpowiednikiem z "Reszty Świata". W drużynie Europy jest Iga Świątek, która wygrała 6:3, 6:3 z Jeleną Rybakiną, a później przegrała 2:6, 3:6 z Chinką Xinyu Wang. W niedzielę Świątek wystąpi w mikście wraz z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem, a ich rywalami będzie para Andriej Rublow - Jelena Rybakina. Wcześniej odbywały się dwa mecze singlowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką Igę Świątek zobaczymy w 2026? Jej trener zapowiada zmiany

Dwa przełamania wystarczyły. Rybakina doprowadza do remisu w World Tennis Continental Cup

Wśród pań Jelena Rybakina rywalizowała z Belindą Bencić. Bilans oficjalnych spotkań między tymi tenisistkami wskazywał na Szwajcarkę, która wygrała dwa z trzech spotkań. W lutym br. Bencić wygrała 3:6, 6:3, 6:4 z Rybakiną w półfinale turnieju w Abu Dhabi, gdzie Belinda miała dziką kartę. Starcie w Chinach miało jednak zupełnie inny przebieg.

Rybakina zaczęła mecz od utrzymania swojego podania, a potem błyskawicznie przełamała Bencić. Kazaszka wygrywała już 3:0. Od tego momentu Bencić utrzymywała serwis, a Rybakina wygrała pierwszego seta 6:3 w 31 minut, kończąc go asem serwisowym.

Bencić utrzymała serwis na początku seta, ale przez całe spotkanie nie była w stanie przełamać Rybakiny. Do przełamania doszło w piątym gemie tego seta, gdy Bencić wyrzuciła piłkę poza linię. Po kolejnym asie serwisowym było już wszystko jasne. Rybakina wygrała 6:3, 6:4 z Bencić po spotkaniu trwającym 76 minut. Kazaszka zapewniła siódmy punkt drużynie Reszty Świata w tym turnieju. Aktualnie jest remis 7:7.

Zobacz też: Świątek gra w Chinach. Gdzie oglądać mecz w mikście? O której? [TRANSMISJA, LIVE]

Świątek wyjdzie na kort w Shenzen około godz. 10:00 czasu polskiego i zagra z Vacherotem w mikście przeciwko parze Rybakina - Rublow. Na sam koniec turnieju World Tennis Continental Cup Rublow zagra z Włochem Fabio Cobollim.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Iga Świątek / Valentin Vacherot - Jelena Rybakina / Andriej Rublow w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.