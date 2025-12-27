Powrót na stronę główną

Świątek ogłosiła wprost przed Australian Open. "To jest moim celem"

Iga Świątek jest niezwykle utytułowaną tenisistką, ale nie ma jeszcze wygranych wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Do pełni szczęścia Polce brakuje triumfu w Australian Open. Czy to główny cel Świątek na nowy sezon? - Sezon trwa jedenaście miesięcy i nie wiadomo, kiedy będzie się w szczycie formy - tłumaczy wiceliderka światowego rankingu.
Iga Świątek
screen: Canal+ Sport

Sześć - to liczba turniejów wielkoszlemowych, które w swojej karierze wygrała Iga Świątek. W poprzednim sezonie Świątek wygrała Wimbledon, pokonując w finale 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą. Poza tym Świątek aż czterokrotnie okazywała się najlepsza w Roland Garros, a do tego w 2022 r. wygrała US Open. Do tej pory Idze nie udało się wygrać wielkoszlemowego Australian Open. Jej najlepszy wynik w tym turnieju to półfinał, który osiągnęła w 2022 i 2025 r. - najpierw pokonała ją Danielle Collins, a potem Madison Keys.

Świątek mówi wprost o Australian Open. "Krok po kroku"

Świątek odniosła się do udziału w Australian Open podczas trwającego turnieju pokazowego w Chinach. Polka nie narzucała sobie zbyt dużej presji przed pierwszym turniejem wielkoszlemowym w sezonie.

- Nie mam konkretnych celów na ten turniej. Sezon trwa jedenaście miesięcy i nie wiadomo, kiedy będzie się w szczycie formy. Robimy to krok po kroku i koncentrujemy się na fazie, która zakończy się podczas Australian Open. Moim celem jest dobra gra - powiedziała Świątek, cytowana przez serwis bolamarela.pt.

W trakcie rozmowy padł też wątek potencjalnego powrotu na pierwsze miejsce w rankingu WTA. - Każdy chce być numerem jeden w rankingu. Wspaniale byłoby znów się tam znaleźć, ale teraz skupiam się na pracy i wprowadzaniu zmian w mojej technice gry. Jeśli skupię się na całym procesie, to wyniki w końcu przyjdą - dodała Polka.

Po raz ostatni Świątek była liderką rankingu WTA 13 października 2024 r., a więc od tego momentu minęło 440 dni - i ten licznik będzie rósł co najmniej przez kilkadziesiąt kolejnych dni.

To jest cel Świątek na nowy sezon. "Mamy solidną podstawę"

Wim Fissette, trener Świątek mówił wprost w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl, że chce wygrać z Igą co najmniej jeden turniej wielkoszlemowy w 2026 roku.

- Priorytety się nie zmieniają. Iga chce być najlepsza na świecie i to jest również cel całego teamu. Chcemy wygrać turniej Wielkiego Szlema, a miejmy nadzieję, że więcej niż jeden. Zamierzamy być jak najbliżej pozycji numer jeden w rankingu, ale wiemy też, co musimy zrobić. Nauczyłem się wiele jako trener o Idze w tym sezonie. Mamy solidną podstawę i naprawdę nie mogę się doczekać rozpoczęcia kolejnego sezonu - tłumaczył Fissette.

