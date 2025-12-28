As serwisowy zakończył nietypowy mecz Igi Świątek

Iga Świątek miała za sobą trzy występy w turnieju pokazowym World Tennis Continental Cup w chińskim Shenzen. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wygrała z Jeleną Rybakiną 6:3, 6:3. Za to w sobotę niespodziewanie przegrała gładko 2:6, 3:6 z reprezentantką gospodarzy Xinyu Wang. Chwilę po tamtym spotkaniu w ramach rozrywki wystąpiła w nietypowym deblu do 10 wygranych punktów z udziałem kobiet rywalizujących na co dzień w tenisie na wózkach. 24-latka zagrała w duecie z Zhenzhen Zhu. Po drugiej stronie siatki zameldowały się Xinyu Wang oraz Ziying Wang. Świątek i Zhu zwyciężyły 10-2.

Iga Świątek przegrywa w mikście w World Tennis Continental Cup

W niedzielny poranek polskiego czasu Iga Świątek w parze z Valentinem Vacherotem (zespół Europa) zmierzyli się w mikstowym starciu z Jeleną Rybakiną i Andriejem Rublowem (zespół Świat). Chociaż był to mecz w ramach turnieju pokazowego, to żadna z par nie zamierzała odpuszczać.

Dla losów pierwszego seta kluczowy okazał się pierwszy gem serwisowy Igi Świątek przy wyniku 1:2. Chociaż Polka serwowała dobrze, to sporo błędów popełniał przy siatce jej monakijski partner. Co prawda przy wyniku 4:5 mieli piłkę na doprowadzenie do remisu, to nie wykorzystali tej szansy i po 34 minutach Rybakina i Rublow wygrali tego seta 6:4.

W drugiej partii także było wyrównanie, ale znowu nastąpiła powtórka z rozrywki. 3:3, serwis Igi Świątek i przełamanie do zera ze strony Rosjanina i Kazaszki. Ci wygrali kolejnego gema i mieli piłki meczowe przy serwisie Vacherota, ale wtedy Świątek dwoma kapitalnymi zagraniami uratowała sytuację. Dalej było jednak 4:5 i serwis Rublowa. Świątek i Vacherot znowu mieli okazje na wyrównanie, ale górę wzięła siłą i precyzja Rosjanina, który na koniec posłał asa serwisowego. Efekt? Rybakina i Rublow wygrali 6:4, 6:4 ze Świątek i Vacherotem.

W rywalizacji Europa - Świat jest wynik 7:12. Ostatnim meczem turnieju będzie starcie Andrieja Rublowa z Flavio Cobollim. Czy do niego dojdzie? Nie wiadomo.

Po zmaganiach w Chinach Igę Świątek czeka wylot do Australii, gdzie już po Nowym Roku rywalizować będzie w drużnowym United Cup, co będzie dla niej oficjalnym rozpoczęciem gry w nowym sezonie.